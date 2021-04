Podívejte se, jak budeme jezdit u Trocnova. Dopravní poměry se změní

Stavbaři už se naplno pustili do práce u zastávky Trocnov, kde vznikne nový most přes železniční trať z českých Budějovic do Českých Velenic.

Stavba nového mostu přes železniční trať u Trocnova nedaleko Borovan na Českobudějovicku. | Foto: Deník/Edwin Otta

Chodník i protihluková stěna mají být součástí nového mostu u Trocnova. Vozovka bude celkem široká sedm metrů. Stavbaři už se naplno pustili do práce u zastávky Trocnov, kde vznikne nový most přes železniční trať z českých Budějovic do Českých Velenic. Vrtné soupravy již připravily prostor pro část velkoprůměrových pilot, které vytvoří základy pro opěry mostu. Investorem akce je Správa a údržba silnic Jihočeského kraje (SÚS JčK). Délka nosné konstrukce bude podle Vlastimila Zikmunda, technicko správního náměstka SÚS JčK, 165,8 metru, celková šířka mostu potom 10,35 metru. Zmíněné piloty, které zajistí lepší stabilitu mostních opěr, mají mít průměr 90 centimetrů. Řidiči ale musejí počítat s dopravním omezením. Na konci března to byla úplná uzavírka silnice přes starý most, nyní je místo průjezdné se sníženou rychlostí, protože se projíždí stavbou. Úplná uzavírka se ještě očekává v létě a na podzim. Stavba má být hotova letos.