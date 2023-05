/VIDEO/ Někdo nezaparkuje ani na letišti, někdo se vejde s autem do jakékoliv mezery. Jak je kdo úspěšný při parkování, o tom ví své každá pojišťovna. V poslední době přibývá těch, kteří úspěšní nebyli. A někteří, často majitelé robustních vozů, parkují pro jistotu rovnou přes dvě místa. A kde je to vidět nejlépe? U nákupních center.

Parkování u obchodních center v Budějovicích | Video: Edwin Otta

Když se před několika lety měnila příslušná norma na šířku parkovacího místa, a přibylo pár desítek centimetrů, zdálo se, že motoristé mají vystaráno. Jenže ouha. Silnice místo osobních vozidel obsadily SUV připomínající občas spíše menší vagón nebo tank a centimetry znovu chybí. Velkým, ale v důsledku i malým. Co o tom svědčí nejvíc? To jsou parkovací místa u nákupních center. Redakce Deníku přeměřila několik takových parkovišť v Budějovicích, a ta se liší nejen mezi supermarkety, ale dokonce i na jednom z parkovišť, podle toho, jak zde položili dlažbu.

Norma ČSN 73 6056, která platí od roku 2011, stanovila, že parkovací místa v České republice musí mít minimální šířku alespoň 2,5 metru. Kolmá stání pak alespoň 5 metrů na délku. Podle údajů, které poskytli odborníci z inzertního auto-moto webu TipCars.com, jsou ale tyto rozměry velmi zastaralé. Auta totiž v posledních letech narostla do šířky i délky o 20 i více centimetrů.

Na parkovišti jde o plechy

„Třeba současná a hodně rozšířená Škoda Octavia má víc než 180 cm na šířku a téměř 470 cm na délku. To už kolem ní moc volného místa na parkovacím stání nezůstane, když se parkoviště stále stavějí podle normy z doby, kdy bývala auta o dost menší,“ říká ředitel TipCars.com Marek Knieža s tím, že zatímco se parkoviště stavějí stále stejně „velké“, auta se zvětšila především kvůli zvýšení bezpečnosti. „Moderní auta disponují výrazně většími deformačními zónami, silnějšími dveřmi nebo třeba výrazně rozšířenými sloupky,“ dodává Marek Knieža.

Na parkovišti nejde o život, ale plechy by mohly hovořit… A řidiči o tomto riziku dobře vědí. „Když hledám u nákupáku místo na parkování, raději si zajedu dál od vchodu, než abych se cpal do minimální mezery. Člověk nevystoupí, ale hlavně riskuje lak," říká Ondřej Svoboda z Českých Budějovic a připojuje, že přitom stačí jednoduše vzít dveře za nejvzdálenější část s prsty zvenčí a nemůže se stát, že by dveřmi člověk druhé auto odřel. Pak je ovšem otázka zajíždění na místo a vyjíždění ven. „Tam to chce často hlavně trpělivost," zdůrazňuje Ondřej Svoboda.

Obávané parkovací domy

„Jezdím už roky, ale při parkování jsem stále nejistá," přiznává Michaela Charvátová. „Proto zásadně jezdím na nákupy tam, kde vím, že není tak hustý provoz, je tam dost prostoru pro manévrování, a ani nevadí, že to není blízko vchodu," dodává Michaela Charvátová. „Děsí mě případy, kdy se člověk vrátí ke svému autu, zjistí, že ho má poškozené, ale nikdo se k tomu nehlásí," připojuje řidička a doplňuje, že vyloženě nemá ráda parkovací domy. „Zásadně parkuji venku. Do parkovacích domů, kde jsou prudké zatáčky, se mi nechce," konstatuje Michaela Charvátová.

„Podle šířky parkovacího místa se neřídím, ale u jednoho budějovického supermarketu je výjezd na hlavní tak tragický, že už tam nepojedu. Byl jsem tam jen dvakrát a už nikdy víc," sdělil Deníku svou zkušenost s parkováním u nákupních center další z řidičů. Vzápětí Deník jedna ze zákaznic u stejného supermarketu upozornila, že nikde nejsou místa, která by počítala s autem se závěsným vozíkem. „Ale kdo jezdí s vozíkem nakupovat," opáčila její kamarádka. Faktem ovšem zůstává, že s vozíkem se musí stát jedině na kraji nebo zabrat dvě místa za sebou. Zabráním dvou míst vedle sebe to ostatně řeší rovnou někteří řidiči větších vozidel.

Statistika pojišťovny

Podle Milana Káni, mluvčího Kooperativa pojišťovny, je poškození jiným vozidlem, například na parkovišti obchodních center, velice frekventovaný typ poškození. Za celou republiku vyřizuje Kooperativa pojišťovna ročně několik tisíc podobných událostí. „V roce 2021 to bylo 8490 škod, v roce 2022 již 9610 škod. V roce 2019, tedy před covidovou epidemií, to bylo 10 364 škod. Můžeme tedy říci, že v posledních dvou letech počet těchto škod roste a postupně se vracíme na úroveň před covidem," uvedl pro Deník Milan Káňa s tím, že se jedná o menší, možno říci plechové škody – poškrábaný lak, poškozené blatníky, dveře nebo nárazníky, kde se průměrná škoda pohybuje okolo 15 tisíc korun.

Zdroj: Edwin Otta

„Co se týká Jihočeského kraje, v roce 2019 jsme tam registrovali 414 podobných škod, v roce 2021 to bylo 355 škod a v roce 2022 to bylo 423 škod," doplnil Milan Káňa. V okrese České Budějovice to bylo 248 (rok 2019), 208 (rok 2021) a 236 škod (rok 2022).

Policejní pátrání

Podle jihočeského policejního mluvčího Milana Bajcury karamboly na parkovištích zaměstnávají i policisty. Nejde jen o šetření přímo na místě. Občas je v policejní svodce žádost k veřejnosti o spolupráci. "Občas se stane, že řidič, který škodu způsobil, ujede z místa," říká Milan Bajcura s tím, že původce karambolu ani nepočká na majitele poškozeného vozu, ani neoznámí škodu majiteli nějak jinak. Policie pak hledá pachatele třeba i pomocí záznamů z kamer na parkovištích nebo svědectví dalších řidičů.

K posledním případům v policejní evidenci na jihu Čech patří nehoda v Písku. Dne 21. dubna mezi půl desátou až desátou dopoledne poškodil zatím nezjištěný řidič automobil značky Škoda Octavia, který majitel parkoval u Kauflandu v Písku. Narazil do přední části zaparkovaného vozu, nechal za sebou desetitisícovou škodu a ujel. Pokud by se našli svědci události nebo se chtěl přihlásit samotný původce škody, je možné zavolat na linku 158 nebo se přihlásit na písecký dopravní inspektorát.

Zodpovídá projektant

Podle vyjádření dopravního odboru budějovického magistrátu aktuální norma říká, že šířka kolmého stání má být od 2,50 do 2,80 centimetru. Bílý středový nebo jiný oddělovací pruh není normou určen. "Běžně se používá klasická šířka čáry 12,5 cm - dopravní značka V 10b," uvedl Jaroslav Mráz, vedoucí odboru. Za dodržení předepsaných parametrů zodpovídá projektant s autorizací na dopravní stavby, který projekt zpracoval a soulad s ČSN potvrdil.

V průběhu stavby je dodržení norem na odborné provádějící firmě a technickém dozoru stavby. Ze strany stavebního úřadu probíhá kontrola při povolování a pak při kolaudaci.

Měření v Budějovicích

A jak jsou na tom parkoviště, která navštívila ve středu 24. května v jihočeské metropoli redakce Českobudějovického Deníku? Nejlépe dopadla parkovací stání u Globusu. Bílý pruh mezi stáními má šířku 12 až 12,5 cm. I když se vnitřní šíře místa mezi pruhy liší až o několik centimetrů, byla u čtyř měřených stání vždy s velkou rezervou v normě, a sice od 265 do 270 cm.

U sportovní prodejny Decathlon, která v zóně České Vrbné působí místo někdejšího Gigasportu, jsme naměřili středové pruhy 12,5 cm (někde je ovšem třeba i hodně pečlivý pohled na asfaltovou plochu) a mezi nimi od 238 do 240 cm (také na čtyřech pozicích).

U prodejny Lidl na sídlišti Vltava v ulici Na Dlouhé louce je parkoviště vydlážděné. Oddělovací pruhy jsou z barevně odlišené dlažby a mají šířku 19,5 cm a šíře dvou měřených míst mezi pruhy činila 230,5 cm.

U nové prodejny Kaufland v Husově třídě je parkovací plocha také vydlážděna. Tmavá dlažba vytváří obrazec uprostřed světlé plochy. Šíře světlých pruhů mezi třemi "parkovacími místy", která redakce měřila, činí 69,5 až 70 cm a tmavá plocha je široká 2 m.

Nejzajímavější výsledek přinesla návštěva parkoviště Kauflandu v ulici Na Dlouhé louce u Stromovky. Plocha je vydlážděná, ale "zalomenou" dlažbou. Oddělovací pruh má šíři 11 cm a šest měřených vnitřních rozměrů mělo od 222 do 247 cm. Většinou kolem 235 cm. A kde se vzal takový rozdíl? Na parkovišti, které vzniklo spolu s nákupním centrem dlouho před novou normou, se dlaždičům nepodařilo všude udržet jednotný počet řad dlažby. Většinou je jich dvacet, ale když má parkující štěstí, natrefí na místo, které má 21 středových řad. Obliba prodejny se ale v tomto případě zjevně neřídí nejednotnou šířkou parkoviště a patří k nejnavštěvovanějším ve městě.