České Budějovice - Dle informací z magistrátu se i při volbách do Evropského parlamentu 24. a 25. května budou odevzdávat hlasy v daném volebním okrsku, nebo lze požádat o vydání voličského průkazu a s ním volit v celé ČR.

Žádost o vydání průkazu jde osobně podat u příslušného obecního nebo zastupitelského úřadu do 22. května do 16 h. Požádat o voličský průkaz je možné i písemně s úředně ověřeným podpisem voliče, a to do 17. května do 16 hodin, či elektronicky přes datovou schránku.