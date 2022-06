Stanislav Rataj, podnikatel, České Budějovice

Zdroj: Archiv Stanislava Rataje

Teď aktuálně myslím, že volby také může ovlivnit výrok, že by se měl prodat Budvar. A obecně doprava, tam je to jasné. Zbytečně čekáme na důležité stavby. Například, co se týká tunelu Pohůrka, říkal jsem, že je hloupost dávat dálnici pod Dobrovodský potok. Zdržení bude kvůli tomu o rok nebo dva. Jedna ze stran ale za posledních dvacet let dokázala věci nejvíce posunout, dlouhodobě se jí to daří. To by mohlo volby ovlivnit. A téma může být i kandidatura na titul Evropské hlavní město kultury roku 2028. Pokud už se město shodlo na tom, že chce kandidovat, tohle není legrace. Pokud chceme za šest let mít město kultury, musí se do toho dát peníze. Ale uváženě. Je zde příklad Sportovní haly. Nedávno bývalý náměstek primátora František Konečný říkal, že by tam neposlal děti. Sportovka se měla bourat. Teď se bude jen opravovat a bohatě to stačí. A když už stavět něco nového, tak pořádně. Podívejte se na zimák. Na jaké problémy se poukazuje a je to nová stavba. Pro rok 2028 musí být divadla, kina. Když už se to rozhodlo, ať se stanoví konkrétní kroky. Ať ukážeme Evropě, že České Budějovice, které jsou pořád ve stínu Krumlova a Hluboké, což je velký problém, mají co nabídnout.