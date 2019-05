Primátor ocenil zejména to, že Ladislav Ondřich stál u všeho důležitého, co se v novodobé historii budování Letiště České Budějovice událo, včetně poslední fáze modernizace.

Ladislavu Ondřichovi poděkoval za práci na poli zvyšování bezpečnosti civilního letectví a za dlouholetou osobní spolupráci také ředitel Úřadu pro civilní letectví David Jágr. V osobním dopisu vyzdvihl jeho práci ve prospěch letiště s tím, že ne každý se může pohlédnout přes rameno a vidět za sebou kus odvedené práce pro civilní letectví, pro konkrétní letiště. Uvedl, že věří, že Letiště České Budějovice bude prosperovat a sloužit zamýšlenému účelu a že vizionáři, kteří stáli na počátku jeho rozvoje, budou oceněni.

Ladislav Ondřich byl ve funkci ředitele letiště do roku 2F006, kdy byla založena společnost Jihočeské letiště České Budějovice a.s. Funkci ředitele a předsedy představenstva společnosti opouští z osobních důvodů k 31.5. 2019. Ladislav Ondřich byl na letišti v Plané od roku 1986, působil zde jako stíhací pilot, šéf řídící věže a posléze první zástupce velitele základny. Od roku 2006 vedl společnost, jejímž úkolem bylo zejména zajištění civilního leteckého provozu a správa areálu letiště. Společnost Jihočeské letiště České Budějovice a.s. založily Jihočeský kraj a Statutární město České Budějovice s cílem vybudovat z bývalé vojenské základny veřejné mezinárodní letiště.

Jihočeské letiště České Budějovice a.s.