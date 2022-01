Na Lipně probíhá jediná lyžařská reality show u nás. Soutěžit může každý

I když v plážovém baru bylo v neděli otevřeno, nestál Daviod Neumann za barem a nemíchal koktejly jako obvykle, ale v montérkách pobíhal kolem kluziště na pláži a řídil stavbu zastřešení. "Teď máme kluziště zase zavřené, nasněžilo nám do něj, pak se oteplilo, takže led nestál za moc. A tak stavíme střechu, aby to vydrželo co nejdéle." Předpověď totiž slibuje sněžení, hlavně na horách, a tak to nebude s bruslením na hladině jezera kdovíjaké.

Na Windy Pointu se chystá kryté kluziště. Bar s terasou a iglú je otevřený zatím o víkendech. Na snímku jeho provozovatel David Neumann.Zdroj: Deník/Zuzana Gabajová

Několikanásobný mistr ČR a vicemistr Evropy ve Flair bartendingu by rád svůj Windy Point nechal otevřený po celou zimu, vymýšlí proto i další lákadla. "Kromě kluziště máme i půjčovnu bruslí, brzy v ledu vykopeme ledovou díru pro otužilce a máme v plánu udělat i ledový kolotoč." Tím má na mysli obří kolo vyřezané v ledu, které se pohání ručně nebo motorem.

