Českobudějovického deníku Martinovi Trösterovi, který vysvětluje, že seriózní práce redaktorů něco stojí. Sýkora zapomíná, že i čtenář určuje, čemu dá příležitost: „Tím však dostanou neověřené zprávy a nepravdivé informace daleko více prostoru.“ Milan Prchal má jasno: „Nečtu placené deníky.“ „Sedmička je zdarma, lidé dnes platí kdeco a opravdu nemají takové příjmy. Místo abyste šli lidem příkladem, děláte ze sebe dalšího Babiše!“ přispívá Michal Michálek do diskuse.

Debata je to hořká. Z bezplatného do placeného. Jako z teplé vody do studené. Nikomu se nechce. Jen někteří si uvědomí, že je to zdravé. Kolik nás stojí, když si vezmeme něco zdarma? Na přesnou sumu nikdy nepřijdeme. Jistí si můžeme být jediným. Nula to nikdy není a nebude.