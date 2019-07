"Festival se skládá ze tří samostatných mezinárodních turnajů," popisuje ředitel turnaje Jiří Havlíček. Celkem startuje 103 šachistů ze 13 zemí tří kontinentů.

Pokud se podíváme na startovní listinu uzavřeného velmistrovského turnaje uvidíme, že kromě domácí opory Jana Miesbauera (18 let) v něm startují další reprezentanti ČR: mezinárodní mistr Jan Vykouk (19 let – v roce 2018 stříbrný na mistrovství Evropy do 18 let) a mezinárodní mistr Tomáš Kraus (24 let). V turnaji startují další dva mezinárodní mistři z ČR, a to Jakub Půlpán (21 let) a Jakub Szotkowski (22 let). Skupinu dravých mladíků doplňují mezinárodní mistr Dhulipalla Bala Chandra Prasad z Indie (23 let) a FIDE mistr Olsen Filip Boe z Dánska (16 let).