Do tisku odchází pozoruhodná výpravná kniha nazvaná Jaroslav Sýbek: Půlstoletí fotoreportérem aneb Fotografoval jsem anglického krále. Slavnostní prezentace publikace dlouholetého fotografa Deníku, na kterou velkou měrou přispěl budějovický magistrát a jihočeský Syndikát novinářů, se uskuteční začátkem příštího roku, kdy autor slaví 75. narozeniny, při výstavě v IGY Centru.

Jaroslav Sýbek a jeho svět skrz hledáčky fotoaparátů. | Foto: Jaroslav Sýbek

Kniha obsahuje přes dvě stovky snímky, které fotograf pořídil od roku 1973. Během uplynulého půlstoletí prošel s ukazováčkem na spoušti třemi redakcemi - Československou tiskovou kanceláří, Mladou frontou Dnes a Deníky jižní Čechy. Najdete zde tedy unikátní snímky ze stavby pražského metra, Jaderné elektrárny Temelín, demonstrací v listopadu 1989 nebo povodní v roce 2002. Obálka knihy fotografií Jaroslava Sýbka.Zdroj: Radek Gális

Rozhodně obstál

A co říká o Jaroslavu Sýbkovi a jeho odchodu z Prahy do Budějovic počátkem 80. let 20. století jeho tehdejší zaměstnavatel z redakce ČTK Dušan Veselý? „Brzy po Sýbkově změně působiště jsme mohli potkávat mladého pražského rodáka s fotografickým nádobíčkem ještě za ranního kuropění, jak jde vyhlížet první sluneční paprsky nad hladinou vznosného Rožmberku nebo vyhledávat pavoučí předivo rybářských sítí ukrytých v jitřní páře nad vodní hladinou. Ranní nebo večerní slunce vytváří scenérie, které svou barevností a zdejší atmosférou učarují každému, natož člověku s nadáním, kterým právě Sýbek oplývá. „Stačí být včas na pravém místě,“ záměrně shazuje vynakládané úsilí autor, jemuž jsou fráze o sebeobětování z duše protivné. Kdo ale ví, o čem je tu řeč, potvrdí, že pouhá vytrvalost bez talentu už dávno nestačí… Na cestách za fotoreportážemi najezdil tisíce kilometrů, potkal bezpočet lidí a prožil mnoho nezapomenutelných situací, jednou milých, jindy dramatických. Jaroslav Sýbek a jeho svět skrz hledáčky fotoaparátů.Zdroj: Jaroslav SýbekOstatně není divu, když si uvědomíme, že do tematického portfolia regionálního zpravodaje, v agenturní hantýrce zvaného krajánka, patří události a osobnosti ze všech oblastí společenského života, tedy od politiky, přes kulturu a ekonomiku až po sport. Platí takové pravidlo: kdo obstojí v agentuře, ten už se v životě neztratí. A Sýbek rozhodně obstál… Ve fotobance ČTK, která je zcela unikátním obrazovým svědectvím o historii naší země a taky o vysoké profesionalitě jejích tvůrců, zůstává po Sýbkovi úctyhodný odkaz. Jeho snímky zejména krajinného charakteru, které se pro své estetické kvality často ocitají na samé hranici novinářské a umělecké fotografie, patří nesporně do zlatého fondu četkařského archivu. Neprošlo agenturou mnoho autorů s tak vyhraněným výtvarným cítěním a smyslem pro řemeslnou brilanci,“ skládá hold skromnému fotografovi Dušan Veselý, který vedl redakci obrazového zpravodajství ČTK v letech 1989 až 2008.