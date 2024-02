Dobrovolníci mohou požádat o pytle na odpad i dětské rukavice, ale musí se registrovat do 4. března. Na Českobudějovicku se v minulosti různých úklidových akcí účastnili dobrovolníci na sídlišti Máj, ve Vrábči nebo v Šindlových Dvorech.

Mateřské a rodinné centrum Vrábče pořádá nebo spolupořádá řadu akcí. Od dětských dnů až po úklid přírody. | Foto: Archiv Mateřského a rodinného centra

Pravidelně se i na Budějovicku účastní dobrovolníci úklidů přírody. Jeden chystá na 23. března Český svaz ochránců přírody v rámci akce Ukliďme svět. Pro dobrý skutek pro přírodu můžete získat i podporu na stránce www.uklidmesvet.cz.

Za necelé dva měsíce opět vyrazí do přírody tisíce dobrovolníků, kteří mají zájem pomoci přírodě a odnést z ní odpadky. Kampaň Ukliďme svět, kterou již přes 30 let pořádá Český svaz ochránců přírody, vyvrcholí v sobotu 23. března.

Agresivně zaútočil na muže kvůli cigaretám. Může jít na deset let za mříže

Úklidové akce ve prospěch přírody se pořádají i na Českobudějovicku i pod patronací jiných organizátorů. V minulých letech se úklidu přírody účastnili dobrovolníci ve Vrábči, kde úklid v okolí obce i mezi osadami spolupořádali v jarním a podzimním termínu dobrovolní hasiči s mateřským centrem.

Do akce Ukliďme Česko se zase zapojili dobrovolníci na budějovickém sídlišti Máj. A že se úklid přírody hodí v jakékoliv podobě, ukázal výsledek. „Za tři hodiny jsme sebrali mraky odpadků včetně pneumatik," řekla k úklidu před několika lety Andrea Vášáková. „Bylo to patnáct pytlů, byl tam i kus lina, rozbité zbytky dveří," vylíčila, co vše se dá v lese najít s tím, že upotřebeny byly všechny pytle, které dodala s rukavicemi firma FCC Group, za což jí patří dík. „Mám z toho radost, a to jsme nenachodili žádné kilometry, ani jsme nezacházeli moc do lesa. Jsem ráda, že jsme toho tolik zvládli," zdůraznila za skupinku dobrovolníků Andrea Vášáková. A dokonce se v průběhu akce přidali i náhodní kolemjdoucí.

V Plané u odbočky na letiště bouraly sanitka a auto. Zranila se záchranářka

V kampani Ukliďme svět každoročně dobrovolníci odstraní z přírody a veřejných prostranství tuny odpadků. „Za loňský rok máme od organizátorů úklidů potvrzeno, že víc než 22 000 dobrovolníků sesbíralo přes 170 tun odpadků. Nejde jen o přímý pozitivní dopad na čistotu našeho okolí. Neméně důležitá je preventivní a výchovná funkce dobrovolnických úklidů,“ říká za Český svaz ochránců přírody mluvčí Petr Stýblo.

„Dobrovolnické úklidy sice nezbaví trvale naši přírodu odpadků a černých skládek, ale účastníci těchto úklidů pak málokdy sami odhodí odpadky do přírody. Proto se snažíme zapojovat do této kampaně i školy, a působit tak na mladou generaci,“ říká k tomu Stáňa Bartošová z Českého svazu ochránců přírody a dodává: „Dobrovolnické úklidy mohou také pomoci vytvořit si vztah ke svému okolí, posilují i vztahy v rámci sousedské komunity.“ Zapojit se do kampaně je poměrně jednoduché. Na webové stránce www.uklidmesvet.cz stačí plánovaný úklid zadat, včetně termínu a místa akce. Akce se pak objeví i na mapce úklidů. Jako organizátor úklidu si můžete pomocí online formuláře zažádat i o úklidový materiál. Formulář bude otevřený do 4. března. „Díky podporovatelům kampaně může Český svaz ochránců přírody dodat v rozumném množství úklidové pytle a dětské rukavice organizátorům úklidových akcí zdarma v rámci hromadné rozesílky. Důležité je si o ně zažádat do 4. března, abychom je mohli do této rozesílky zahrnout,“ doplňuje Stáňa Bartošová.

Ukliďme Česko na Českobudějovicku. Dobrovolníci vyrazili uklidit Branišovský les u sídliště Máj v Českých Budějovicích.Zdroj: Deník/Edwin Otta

Český svaz ochránců přírody nabízí organizátorům nejen úklidový materiál, ale i metodickou pomoc. Poradí, jak s obcí či technickými službami domluvit odvoz sesbíraných odpadků, jak akci propagovat a přilákat na ni dostatek dobrovolníků či jaké bezpečnostní zásady při úklidech dodržovat. Metodické a propagační materiály jsou dobrovolníky k dispozici také na webu www.uklidmesvet.cz, dobrovolníkům slouží i e-mailový a telefonický kontakt na koordinátory kampaně.

A kdo si zatím netroufá úklidovou akci sám upořádat, může se zapojit do některého již naplánovaného úklidu. Přispěje tak k dobré věci, a třeba pozná i nové sousedy či spřízněné lidi.