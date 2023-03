Začínající jaro a navíc mezinárodní den žen zesílily fronty v zahradnictvích a květinářstvích.

Pro zahradnictví a květinářství začíná jarní sezóna. A 8. března posiluje zájem o květiny i mezinárodní den žen. Květinářství Slunečnice Bernartice. | Foto: Deník/Edwin Otta

Květinářství a zahradnictví už zahajují jarní sezónu a 8. března pravidelně mají také jeden z výjimečných dnů, kdy se pro květiny staví více zákazníků než obvykle - kvůli mezinárodnímu dnu žen. Nakupuje se na záhony i do váz.

Zájem je už i o sazenice zeleniny. "Petrklíče, macešky, violy, hlávkový salát, bílé, modré kedlubny, už to propuká," vypočetla, co už mizí z prodejny do květníků nebo záhonů Marie Volfová. Její obchod v Bernarticích na Písecku - květinářství Pod Kostelem byl dříve generacím zákazníků znám jako drogerie Ježek, dodnes je nad vchodem nápis Ježek zachován. Opravdoví pamětníci zde potom zažili ještě drogistu pana Bendu, v jehož krámku se i před rokem 1989 našlo téměř vše z oboru. Nabídka prodejny je i dnes široká. Pro sazečku si například přišla i s vnoučaty Jana Došková, cibule přijde do země na záhonu u chalupy, kterou má v nedalekých Borovanech.

OBRAZEM: ADRA se pod Černou věží ohlíží za svou historií

"Prodávají se i tulipány, narcisy, hyacinty, těch je teď sezona," doplňuje Marie Volfová výběr jarních květin. A k 8. březnu přibývají i zájemci o dárek pro ženy. "Děláme i rozvoz," poznamenala Marie Volfová při balení jedné z kytic. Například růže zde prodávají za 49 až 69 korun. V nabídce jsou i alstromerie, které vydrží až tři týdny. Fialové květy spíše drobnější a vzdáleně připomínající laikovi třeba malý květ kosatce jsou jednou z netrvanlivějších řezaných rostlin na trhu.

Do rodiny i kolegyním

Spíše klasiku - gerbery, zvolil v bernartické prodejně pro MDŽ Miloslav Kolář z Bílinky. "Manželce a dvěma snachám a deseti kolegyním do ZD Nemějice," vyjmenoval Miloslav Kolář, komu všemu jsou rudofialové květy s bílou ozdobou určeny. Doplnil, že květiny kupuje na MDŽ pravidelně.

Přes hlavní silnici, po které proudí vozidla na trase Písek - Tábor, se v Bernarticích nachází květinářství Slunečnice Bernartice. Na MDŽ tu měli v nádobách s vodou už dopředu připravené kytice na výběr. Zákazníci si objednávají i telefonicky a nechávají si i na místě poradit. A kolik kytic se připravuje? "Podle toho, kolik se prodalo loni a trošku přidáme, aby bylo na výběr," říká majitelka Irena Süsmilichová. Ani ten, kdo přijde poslední, by totiž podle květinářky neměl být odkázán jen n to, co zbude… "Hodně se prodávají jarní kytky, klasika je červený karafiát a růže," doplnila Irena Süsmilichová, co si zákazníci odnášejí a připojila, že se na objednávku dělají kytice i do Tábora nebo Písku.