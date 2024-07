Ten na zahajovacím koncertě Tajuplné barokní příběhy, který se koná v novohradském kostele, zahraje na speciální barokní housle. „Zazní originály houslí z Cremony a Milána z 18. století s mimořádným životopisem,“ láká na první večer Jaroslav Svěcený. „Co skladba a skladatel, to úžasný příběh. Zazní krásný soprán, flétna, barokní housle, a to vše obalí typický barokní nástroj - cembalo,“ představuje zážitek, který vás čeká.

„Tu nádhernou hudbu může poslouchat člověk jakékoli generace. Je to jakási populární hudba té doby, kdy lidé měli čas psát krásu, aniž by si nechávali přistřihávat časová křidélka sociálními sítěmi a mobilními telefony,“ vysvětluje virtuos. Spolu s ním na podiu stane cembalistka Jitka Navrátilová a sólo flétnistka Státní opery Praha Tereza Večerková. Zazpívá vám navíc arménská pěvkyně Varine Mkrtchyan. „S Varinkou, jak jí říkám, jsem poprvé spolupracoval ještě v době, kdy byla studentkou na Akademii múzických umění v Praze,“ vzpomíná, kde se seznámili, Jaroslav Svěcený.

Sopranistka vystoupí i na druhý den, v pátek 26. července, v kostele v rakouské Altweitře na Galakoncertu baroka.

V podcastu Deníku Ze západu byl hostem Lucie Bukovjanové Jaroslav Svěcený.

Jaroslav Svěcený coby soudní znalec smyčcových hudebních nástrojů připravil do Barokního sálu Rezidence Nové Hrady unikátní výstavu Slavné italské, francouzské a české housle tří století. Na komentované prohlídce expozice, kterou vás osobně provede v sobotu 27. července v 15 a 16 h, budou k vidění nástroje zapůjčené ze šesti zemí z počátku 18. až po 20. století. Prohlédnete si „francouzského Stradivariho“ Nicolase Lupota z roku 1813, „českého Stradivariho" Kašpara Strnada z roku 1797 a mistrovské nástroje z Cremony, Benátek a Milana. „Uvidíte například housle houslaře, na jehož nástroj hrál i Antonio Vivaldi,“ uvádí další zajímavost Jaroslav Svěcený a vzkazuje: „Pro všechny, kdo mají rádi historii, stojí za to přijít, to mi věřte.“ Ohledně smyčcových nástrojů bude také poskytovat poradenství. „Návštěvníci si mohou přinést své nástroje a jim o nich vše, co budu vědět, prozradím,“ slibuje.

Jaroslav Svěcený.

Na vystavované historické housle Jaroslav Svěcený na festivalu zahraje. „Je to hudební spojení s tou krásnou nadčasovou minulostí. Až bude mít festival třeba dvoustý ročník, ty housle tady na rozdíl od nás stále budou koncertovat. Je to úžasné,“ líčí pocity z hry na takové vzácnosti houslista. Uslyšíte je například tentýž den v Rezidenci Nové Hrady na Slavnostním koncertu k Roku české hudby, kde zazní Smetana, Dvořák, Suk či Janáček. „Zahraji i na nástroje které spatřily světlo světa ve stejné době jako skladby, které budeme hrát. Doplníme je samozřejmě i dalšími kvalitními světovými autory, což určitě umocní dojem těch českých,“ přibližuje vystoupení Jaroslav Svěcený. Za klavír usedne Lucie Karlová.

Slavné skladby v originálním obsazení vás čekají v neděli 28. července. S Jaroslavem Svěceným se představní klarinetistka Anna Paulová. „Tato mladá sólistka před nedávnem obdržela Cenu Jiřího Bělohlávka. Je opravdu muzikantské zjevení nejvyšší kvality,“ chválí podle svých slov famózní umělkyni virtuos. Doprovodí je také kytarista a skladatel Lukáš Sommer. „Společně s Aničkou a mnou zahraje muziku, ve které se určitě každý najde. Navíc bude hrát v kostele u oltáře, který zdobí trhovosvinecká Madona, takže koncert bude tak trochu požehnaný, nebojím se říci posvěcený,“ dodává Jaroslav Svěcený.

Jaroslav Svěcený loni v prosinci představil vzácné housle na budějovické radnici.

Festival zakončí v pondělí 29. července koncert Vivaldi Gala v Dobré Vodě, kde umělecký ředitel s houslistou Martinem Kosem a komorním orchestrem Virtuosi Pragenses. „Zazní pouze italské a francouzské nástroje, posluchači uslyší slavné instrumentální koncerty tohoto italského barokního génia,“ zve Jaroslav Svěcený.

Z blížícího se festivalu má radost starosta města Nové Hrady Vladimír Hokr. „Jsem rád, že i v rámci letošního ročníku našeho festivalu nabízíme špičkové interprety, kteří společně s Jaroslavem Svěceným přinesou radost posluchačům všech generací,“ nechal se slyšet. „Díky spolupráci s tradičními partnery a sponzory festivalu můžeme do Nových Hradů, Trhových Svin a do kostelů na Dobré Vodě a v rakouské Altweitře přinést další velmi zajímavé koncerty a představit mistrovské hudební nástroje. Všichni se těšíme na příjemné večery a unikátní propojení hudby, krásných míst a vnímavých lidí,“ říká.

Jaroslav Svěcený se po koncertování na jihu Čech nebude po zbytek léta věnovat jen práci. „Čeká mě dovolená, budu se také starat o maminku a chci dopsat knihu o houslích,“ tvrdí. Zmíněná kniha o starých houslích vyjde na jaře 2025. „Focení nástrojů už máme hotové, dostal jsem možnost nafotit nástroje slavných mistrů, které ale budou v této knize zveřejněny poprvé,“ prozrazuje k připravovanému titulu Jaroslav Svěcený. Vzácné skvosty, které do knihy zařadil, budete mít možnost vidět a slyšet právě na festivalu Jihočeské Nové Hrady.