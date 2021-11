Na čtvrtek od 14 h bylo avizované totiž zahájení bruslení na ledovém kluzišti kolem Samsonovy kašny na náměstí Přemysla Otakara II. „Zamražujeme a čekáme, jaká zpráva přijde, neumím si představit, že ten led zase rozmrazíme. Nechci ani domýšlet, co to pro nás bude znamenat, kdyby se trhy zrušily,“ nechala se slyšet Lenka Střítecká. „Adventní trhy se dají dělat i bezpečně,“ tvrdí.

Někde jsou adventní trhy s rozestupy, jinde je ruší

Ledová plocha je oblíbenou atrakcí pro děti i dospělé a pravidelnou součástí českobudějovického adventního městečka. Pokud bruslení bude, bruslaři kontrolováni, zda jsou očkovaní, či prodělali onemocnění covid-19, nebudou. „Je to venkovní sportoviště na veřejném prostoru,“ vysvětluje Lenka Střítecká. Po celém adventním městečku včetně bruslařské plochy se doporučuje ochrana úst a nosu, pokud se nedají dodržovat rozestupy 1,5 metru, a respirátory a roušky jsou doporučeny také pro lidi, kteří se cítí ohrožení, nebo patří do ohrožené skupiny. „Kluziště budeme regulovat, aby tam nebylo moc lidí,“ přibližuje dál k bezpečnosti Lenka Střítecká. Pokud lidé v přezouvárně nejsou z jedné domácnosti, mají dodržovat rozestupy. K dispozici bude desinfekce. Přijít budete moci bruslit od 10 do 21 h. Projet se po ledě budete moci až do Tří králů včetně Štědrého dne.

Ode dneška také měl začít živý kulturní program s podtitulem Muzikálové Vánoce. Ten byl v rámci bezpečnosti příchozích i vystupujících na první týden zrušen a nahrazen audiovizuální formou programu s reprodukovanými hudebními bloky, doprovázenými tematickou projekcí na obrazovce adventního pódia.

„Těšíme se na první adventní víkend a čekáme,“ říká s obavami.