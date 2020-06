Smlouva na pronájem prostoru pro hudební klub Music Bar Velbloud v ulici U Tří lvů skončila Lukáši Doležalovi v březnu. Duben věnoval vyklízení. K podpisu nové smlouvy už nedošlo, protože doba byla nejistá stejně jako budoucí opatření kolem koronaviru. „Co přišlo, přišlo, nemělo cenu to řešit,“ říká.

Že by již Music Bar Velbloud zanikl, však podle něj pravda není. „Velbloud je značka, nejde o prostory, ale o lidi kolem, kteří se angažují, fanouškovskou základnu a produkci, která je klíčová. Velbloud stále existuje,“ vysvětluje Lukáš Doležal.

Ten má ale stále co dělat a „nespí“. Právě připravuje další produkci, a to oblíbený festival na letní scéně KD Slavie. Zde můžete navštívit koncerty tradičně v úterý, ve čtvrtek a v pátek, již potřetí ve stejném režimu. Začíná se 16. června. Festival letos zahrnuje asi 43 večerů. Čeká vás kombinace stylů živých kapel, ale i DJové, v jednání je opět i vystoupení slamerů. Většina večerů bude patřit českým, často lokálním, kapelám. „Do Velblouda jsem měli na duben nasmlouvanou jednu zahraniční punk-rockovou kapelu z Německa. Ale pak se změnila situace a nevystoupila u nás. Nyní jí to chceme vynahradit v rámci letní scény,“ přibližuje Lukáš Doležal dál. V hledáčku má dále ještě jednu francouzskou punk-rockovou formaci. „Uvidíme, jak to bude s přechody,“ nechává to otevřené. Těšit se můžete na známá jména. Vystoupí zde např. Lenka Dusilová, kapely Už jsme doma či Znouzecnost.

Vstupné se bude vybírat dobrovolné do kasičky. Právě z něho a z útraty za občerstvení budou zaplaceni umělci. „Protože letos nebyly dotace, zkoušíme sponzoring a sehnat finance přes platformu Donio,“ vysvětluje Lukáš Doležal. Přes ní můžete festival finančně podpořit online.

Prostor klubu, kde provozoval Lukáš Doležal Music Bar Velbloud od roku 2016, je nyní k pronájmu. „Nabídka je to zajímavá, ale teď do toho nejdu,“ pokračuje Lukáš Doležal a vysvětluje: „Není vhodná doba. Klub přes léto stejně nefunguje. Co bude potom, teď nedokážu říct.“

Že se může stát, že na podzim prostor nebude již volný, Lukáš Doležal ví. Za pět let, kdy sám Velblouda provozoval, ale prý ztratil moc energie. „Jsem vyčerpaný a sám bych do toho už znovu nešel,“ tvrdí. Pokud by měl partnera nebo skupinu, s níž by mohl klub provozovat, uvažoval by o tom. Vyloučen není prý do budoucna ani úplně jiný prostor. „Nikdy neříkej nikdy,“ usmívá se na závěr.