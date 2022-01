Je po Jitoně, stavba nové čtvrti v Krumlově začíná. Podívejte, jak bude vypadat

Bývalý areál Jitony v Českém Krumlově obsadila těžká technika developera a pustila se do náročných zemních prací. V lokalitě má do dvou a více let vyrůst nová obytná čtvrť s byty a apartmány nazvaná Krumlovský Vltavín. Ve třech etapách výstavby nabídne zájemcům o luxusní bydlení celkem 193 apartmánů a bytů.

Takto bude vypadat nová městská čtvrť Krumlovský Vltavín. Vizualizace SVV real, s.r.o. | Foto: Vizualizace SVV real, s.r.o.

Následující měsíce budou patřit zemním pracím a úpravám silnic. Proto již začala dopravní omezení v ulici Za Jitonou, která potrvají do konce června. Provoz tam po tu dobu zajistí provizorně zřízená komunikace. Od začátku dubna až do poloviny května bude omezen provoz také na silnici první třídy, přičemž bude zajištěn provoz vždy alespoň v jednom jízdním pruhu. Zdroj: Zuzana Gabajová Momentálně se ještě na staveništi dokončují demoliční práce. „Veškerý materiál byl vytříděn,“ ujistil Lubomír Vrána, jednatel developerské společnosti S.V.V.Real, s.r.o. „Eternitová střešní krytina byla odstraněna způsobem schváleným hygienou a odvezena na skládku nebezpečného odpadu. Veškeré zděné a betonové konstrukce jsme nechali rozdrtit a budou opět využity jako stavební materiál.“ Se stavbou souvisí i zemní práce na druhé straně silnice u kruhové křižovatky U Trojice. „Tam dělají pracovníci vrt pod silnicí I/39,“ doplnila Kristýna Halabicová z kanceláře starosty Českého Krumlova. „Práce tu potrvají do poloviny února a chodník je v místě vstupní jámy uzavřený.“ OBRAZEM: Takhle vzniká resort Molo Lipno. Podívejte se V lokalitě tedy v následujících letech bude dost rušno. Bude ji pravděpodobně provázet i určitý hluk a prašnost. „Po celou dobu výstavby budeme dbát, aby tato zátěž pro okolí byla co nejmenší,“ slibuje Lubomír Vrána. „Potenciálně hlučnější práce jsou a budou prováděny v denním čase v souladu se závaznými právními předpisy a vyhláškou města.“ Práce se neobejdou také bez občasných odstávek elektřiny a jiných výpadků. Omezení v podobě odstávek dodávek energií by ale měly trvat krátkodobě v řádu hodin a budou vždy dopředu oznámeny. První etapa výstavby, kterou představuje apartmánový dům nejblíže k silnici I/39, by měla být hotova na podzim roku 2023. Celkem projekt zahrnuje jedenáct bytových domů s bezmála 200 byty. Krumlovská osmdesátá. Rok 1987 očima městských kronikářů Nejen pro bohaté? Mezi Krumlováky zaznívá, že to bude bydlení jen pro hodně bohatou klientelu. "V tom se mýlí," oponuje Martin Donát, ředitel prodejce General reality. "Bude to kombinace luxusního a dostupného bydlení. Oproti podobným developerským projektům v Praze či na Lipně jsme tady na prodejní ceně jen zhruba 85 000 korun za metr čtvereční. První etapu chceme udělat pěknou a dostupnou. Už po půlroce máme 35 až 40 procent první etapy prodáno a mezi těmito zájemci je 25 až 30 procent Krumlováků, kteří byty kupují jako investici a pro bydlení." Předprodej už začal. Projekt centrálního bydlení Krumlovský Vltavín nabídne ve třech etapách výstavby celkem 193 apartmánů a bytů v dispozicích 1+kk, 2+kk, 3+kk, 4+kk i 5+kk, plnohodnotné garáže a kryté i venkovní parkovací stání. Součástí výstavby budou také komerční prostory pro obchody a kanceláře. Maximální pohodlí, ekonomický i životní komfort rezidentům zajistí každodenní recepce a správa. Krumlovský Vltavín zahajujeme výstavbou 62 apartmánů v dispozicích od 1+kk až 5+kk, obchodů a garáží. Plánované dokončení první etapy výstavby apartmánového domu je jaro/léto 2023.

