/AKTUALIZOVÁNO/ Česká pošta představila podobu a průběh chystané transformace a zveřejnila kompletní seznam rušených poboček.

Budova hlavní pošty v Českých Budějovicích na Senovážném náměstí. | Foto: Deník/Edwin Otta

Celkem se má kvůli úsporám počet poboček k 1. červenci snížit o 300 na 2900. V jižních Čechách jich bude zrušeno 18. V Českých Budějovicích pět poboček, v Jindřichově Hradci tři, v Táboře tři, v Českém Krumlově dvě, ve Veselí nad Lužnicí, Strakonicích, Písku, Milevsku a Sezimově Ústí po jedné.

Nejvíce jich skončí v Moravskoslezském kraji, a to 56.

V Českých Budějovicích bude zrušeno těchto pět poboček:

U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice 9 (krajský úřad)

Pražská tř. 2064/160, České Budějovice 10

České Vrbné 2327, České Budějovice 13 (Globus)

Lidická třída 177/43, České Budějovice 3

K. Šafáře 887/64, České Budějovice 12

Zrušení poboček je jedním z prvních kroků chystané transformace České pošty. Jak uvedla ČTK, během dvou let by se měla rozdělit na státní podnik provozující pobočky, které poskytují základní poštovní a finanční služby, a komerční akciovou společnost nabízející balíkové a logistické služby. Proces má být hotový v roce 2025 a vyjde na víc než osm miliard Kč.

Ohlasy na rušení poboček pošty

Primátorka Budějovic Dagmar Škodová Parmová upozornila, že bude požadovat v plánech České pošty úpravy. "Již včera jsem reagovala," uvedla v pátek dopoledne Dagmar Škodová Parmová s tím, že se obrátila na Svaz měst a obcí.

V ohrožení byla původně podle předem zveřejněných rámcových pravidel na Budějovicku také jedna ze dvou pošt v Týně nad Vltavou. V tomto městě by se ale podle zatím známých informací pobočka rušit neměla.

Reakce veřejnosti přímo na poštách byly včera vesměs kritické k plánům na rušení poboček. Roman Koranda šel podat dopis na poštu v Lidické třídě, která se má rušit. "Vadilo by mi, kdyby se pobočka rušila. Bydlím nedaleko v Jánošíkově ulici. Posílám tady dopisy, je tu balíkovna," vypočetl klady pobočky Roman Koranda a doplnil, že je skeptický k celému projektu transformace České pošty. "Já, když jsem byl ve vedoucí funkci, začínali jsme šetřit u sebe," zdůrazňuje Roman Koranda a připojuje, že plán České pošty podle něj šetří na nepravém místě. Rušení poboček a propouštění odmítá a připomíná, že už k němu Česká pošta v minulosti sáhla. Přitom poštovní doručovatelky a doručovatelé jsou už teď podle zákazníka pošty v Lidické třídě vytíženi. "Syn dělal doručovatele jako brigádu. To je sprint, co se musí stihnout," říká Roman Koranda.

Tisíce obyvatel na sídlišti

Plánům na rušení pobočky se v pátek dopoledne podivovali i na poště v ulici K. Šafáře na sídlišti Šumava. "Na tuhle čtvrť dvě pošty? Je tu věčně fronta, chodí sem fůra lidí," komentoval situaci na sídlištích Máj a Šumava pan Miloš. Česká pošta má totiž pobočky na každém z budějovických sídlišť. Ale ta mají tisíce obyvatel, a tedy i zákazníků pošty. "Kam budeme jezdit, do města? Dostávám sem důchod, poštu z magistrátu," vypočítává obyvatel sídliště Šumava s tím, že pošta stále zdražuje služby, tak by snad měla ekonomiku provozu ze svých příjmů zajistit.

Právě ekonomika podniku je důvodem, proč se nyní má firma transformovat. Jenže poštovní odbory upozorňují na to, že stát neplatí část služeb, které si objednává a firma to dorovnává stovkami milionů korun. A odbory mají k transformaci i další výhrady.

Vytíženost sídlištní pobočky v ulici K. Šafáře potvrdil i František Karda. "Bydlím na Branišovské. Chodím sem vybírat důchod, pro poštu. Sem, když přijdete, jsou tu neustále fronty. Asi to neovlivníme, ale je to nešetrné," konstatoval František Karda.

Otevírací doba

Deník zjišťoval situaci i na opačném konci Budějovic u jedné z menších poboček, která ale není navržena ke zrušení. Paradoxně, tu by oslovení zákazníci klidně obětovali. "Já spíš jezdím na hlavní poštu na Senovážné náměstí, mám to jednodušší," zmínila na autobusové zastávce vzdálené kousek cesty od pošty jedna z obyvatelek čtvrti. Přitakal jí i vedle stojící senior. "Záleží na tom, co to je, ale když je to složenka, střihám do města," konstatoval s dovětkem, že také raději jede MHD na hlavní poštu. Ale uznal, že na poštu obecně moc nechodí.

U menších úřadoven je totiž často problém otevírací doba, jejíž rozmezí je dáno zákonnou pracovní dobou. Třeba pro některé lidi s prací do pozdějšího odpoledne pak bývá těžké si vyzvednout uložené psaní. Raději si nechávají doporučené písemnosti uložit na hlavní poště na Senovážném náměstí. Pro veřejnost jsou tedy klíčové dva faktory - dostupnost služeb z hlediska vzdálenosti a otevírací doba pobočky. Z tohoto pohledu se jeví jako zvláštní, že chce Česká pošta v Budějovicích zrušit pobočku v obchodním centru Globus, relativně vytíženou a s dobrou otevírací dobou. Ale státní firma je zde v nájmu.

Zveřejnění uspíšili

Kolem rušení pošt se dá čekat ještě bouřlivá diskuse. Kromě jiného se už při jednání na úrovni vlády a vedení České pošty ukázalo, že zájem veřejnosti je tak velký, že se uspíšilo i zveřejnění seznamu poboček ke zrušení.

Jako obvykle se totiž v Čechách nic neutajilo. Snaha udržet pod pokličkou klíčové informace o rušení poštovních poboček se ukázala jako marná. Médii už začaly rámcové počty rušených poboček kolovat ve čtvrtek navečer a v noci. A samotní poštovní úředníci už na mnoha místech také měli v minulých dnech alespoň kusé informace.

Ve čtvrtek pak reagoval na zprávy v médiích ministr vnitra Vít Rakušan s tím, že Česká pošta bude informovat starosty, aby se dozvěděli jako první, kde by se pobočky mohly zrušit. Mělo se tak stát prostřednictvím datových schránek. Česká pošta se měla oficiálně vyjádřit až v pondělí, nakonec ale konkrétní seznamy zveřejnila už v pátek dopoledne.

Hejtman: Je třeba najít ekonomicky udržitelný a fungující model



Pochopení pro krok vlády má jihočeský hejtman Martin Kuba: „To, že byl současný ekonomický model fungování pošty neudržitelný, bylo jasné dlouho a je logické, že vláda, pokud chce takovou službu občanům zachovat, musí nalézt ekonomicky udržitelný a racionálně fungující model, který obstojí v době neustálého nárůstu digitální komunikace a konkurence v oblasti logistiky," reagoval a nechce se nyní vyjadřovat ke konkrétním případům rušených poboček. „Jejich výběr měl vycházet z detailní analýzy pracovníků pošty a seznam by měl být diskutován se starosty, nehodlám se pouštět do hodnocení jednotlivých poboček, protože na to nemám dostatek informací," vysvětluje hejtman. To ale neznamená, že nepředpokládá, že se bude o některých poštách ještě vyjednávat. „Je logické, že tohle téma vyvolá velkou politickou diskuzi, protože se redukuje veřejná služba tam, kde jsou na ni lidé zvyklí. Za sebe bych jen všechny aktéry požádal, abychom tu diskuzi vedli co nejracionálněji s vědomím toho, že veřejné rozpočty jsou jen jedny a musíme z nich jako společnost zaplatit důchody, léčby pacientů v nemocnicích, provoz kvalitních sociálních služeb, školství, funkční policii, složky IZS a další věci a že je nutností hledat takové cesty, kde jsou veřejné prostředky vynakládány co nejúčelněji," uzavřel Martin Kuba.