Je super, jak to dopadlo, raduje se hasič ze záchrany života

Nová Včelnice – Dobrovolní hasiči z Nové Včelnice za sebou mají náročný, ale zato velice úspěšný zásah.

First responder je člověk, který je schopen rychle pomoci raněnému před příjezdem záchranky. V tomto případě to byli proškolení hasiči.Foto: Deník/ Anna Zemanová

Při nedělním požáru domu v Kamenném Malíkově použili dobrovolní hasiči z Nové Včelnice vůbec poprvé automatický externí defibrilátor a díky tomu se jim podařilo zachránit život muži, který na místě zkolaboval.

Velitel včelnických hasičů Jiří Křehla sice sám přímo u zásahu nebyl, neboť se s jinou skupinou věnoval odklízení následků nedělního větru, ale práci svých kolegů velmi oceňuje. Samotný přístroj mají včelničtí hasiči podle jeho slov k dispozici přibližně rok a dosud s ním absolvovali pouze kurzy a školení. Podle Jiřího Křehly se ale k podobným zásahům dostávají spíš náhodou. „Máme je ale právě pro případ, že k zásahu přijedeme dřív než sanitka, abychom zabezpečili životní funkce. Tohle bylo poprvé, co jsme přístroj naostro použili,“ upozornil.

Tím, kdo se automatického externího defibrilátoru (AED) při zásahu v Kamenném Malíkově chopil, je strojník a řidič včelnické jednotky hasičů Tomáš Míchal. Ten popsal, že po příjezdu na místo jednotka začala ihned s likvidací požáru domu. „Najednou jeden z místních přihlížejících začal volat, aby někdo zavolal sanitku. Já jsem v tu chvíli obsluhoval cisternu a všiml jsem si, že tam leží osoba na zemi, takže jsem hned přiběhl,“ vypověděl. Ležící muž ale nereagoval na žádné podněty. „Zjistil jsem, že nedýchá, je v bezvědomí a okamžitě jsem místním řekl, ať zahájí masáž srdce a běžel jsem do auta pro tašku, kde máme to naše AEDéčko,“ pokračoval.

Poté už vše podle Tomáše Míchala klapalo tak, jak si to v předchozích měsících nacvičovali při kurzech. Pacientovi hasič připnul sondy, pomocí kterých přístroj analyzuje srdeční aktivitu. „Samo vám to potom říká, co máte udělat. Nám to doporučilo provést defibrilační výboj a poté jsem podle pokynů ještě pokračoval v masáži srdce. Potom se nám začal pacient probírat, chytil mě za ruce, začal reagovat. Úspěšně jsme to s kolegou Pavlem Štanglem, který mi pacienta prodýchával, dotáhli do konce,“ vyzdvihl. Právě Pavel Štangl doplnil, že dalším, kdo se na záchraně muže podílel, byl také mladý dobrovolný hasič z jednotky ze Zdešova Vlasta Hembera.

Jak Tomáš Míchal říká, hodiny, které člověk prosedí na školení, kdy se vše nacvičuje na figurínách nanečisto, rozhodně nejsou zbytečné. „Na takovouhle situaci vás to připraví tak, že jednáte v klidu, automaticky vám naskočí postupy, co máte dělat. Situace vás pak nepřekvapí, nedostanete se do úzkých, nezačnete panikařit, co máte dělat. Vidím sám, že se vše odehrálo tak, jak si to cvičíme,“ vylíčil a pokračoval: „Když potom vidíte okolí, které na vás jen kouká a neví, co má dělat, musíte převzít iniciativu, rozdělovat úkoly, aby někdo začal. Tam vidíte, že je velký rozdíl. Když si ty záchranné postupy pravidelně nacvičujete, což je sice pořád dokola, určitě to má smysl a vyplatí.“

Podle Tomáše Míchala by měl základní kurz první pomoci absolvovat každý. „Pak se stává, že někde někdo zkolabuje a někdo by k němu mohl přiskočit a okamžitě mu dát první pomoc, což se ale neděje. Lidi mají strach, spíš jdou okolo a radši na něj nebudou sahat, aby mu něco neudělali. To je ale obrovská hloupost,“ varuje Tomáš Míchal, podle kterého je vždy lepší něco udělat, než nedělat nic. „V případech, kdy dojde k zástavě, už jde o minuty, možná o vteřiny,“ upozornil.

Díky rychlému zásahu včelnických hasičů se tak podařilo zachránit lidský život, což kvitují i samotní záchranáři. Mluvčí jihočeské záchranné služby Petra Kafková informovala, že zdravotníci navázali na poskytovanou péči dobrovolníků, podali muži nezbytné léky, nahráli aktuální záznam EKG a odeslali jej do Českých Budějovic. „Jedná se o ukázkový příklad funkčního řetězce přežití. Díky pohotové reakci dobrovolných hasičů, rozpoznání náhlé zástavy oběhu, včasně provedené defibrilaci a následné lékařské po-resuscitační péči se podařilo zachránit lidský život,“ ocenila spolupráci tisková mluvčí.

Hasič Tomáš Míchal dodal, že po zásahu dostali informaci, že pacient bude moci za pár dnů odejít z nemocnice domů v podstatě bez problémů. Pro Tomáše Míchala to ale nebyla první zkušenost s resuscitací. „Už jsme si pak doma s manželkou říkali, že takové věci přitahuju. Počítali jsme to a v soukromí se mi podařilo už čtyřikrát, jak říkám bohužel, se k takovým případům dostat. Tohle opravdu nebyla moje první zkušenost s masáží srdce a oživováním. Tady ale byla výhoda, že máme přístroj, který se vším pomůže,“ zdůraznil s radostí z toho, jak celý zásah dopadl. „Je to super, že to takhle dopadlo. Člověka potěší, že to klaplo. Na druhou stranu to prostě patří k naší práci, jsme na to školení, takže ten zásah beru i jako samozřejmost,“ uzavřel.