Před kamerami se opět scházejí Kamila Janovičová, Tomáš Klus, Ondřej Vetchý, Jiří Lábus, Miroslav Vladyka.

Dvojka přišla po deseti letech. Znovu se setkali představitelé hlavních postav Kamila Janovičová, Tomáš Klus, Ondřej Vetchý, Jiří Lábus, Miroslav Vladyka a také režisér Ivo Macharáček. Jaké bylo shledání staré party? „Není úplně stejná. Hlavně štáb se proměnil,“ vysvětluje Kamila Janovičová. Natáčení si chválí. „Ale atmosféra je identická. Všichni jsou tady skvělí! Do posledního člověka. Jsem šťastná, že se to opravdu děje,“ usmívá se herečka a na adresu režiséra říká: „Ivo Macháreček je borec!“ Ze známých tváří přibyly například Veronika Khek Kubařová nebo Václav Noid Bárta.

Tajemství staré bambitky 2

První záběry vznikly 8. dubna v Mníšku pod Brdy.

Filmaři však navštíví také jih Čech, a to Jindřichův Hradec, natáčet budou na zámku.

V pohádce nebudou chybět písničky, diváci se prý určitě opět pobaví.

Premiéra Tajemství staré bambitky 2 je plánována na 9. prosince 2021.

Anička „hrnčířka“, kterou Kamila Janovičová hraje, nyní kraluje po boku prince, teď už krále, Jakuba. „Učí se spolu vládnout, je to velká starost a zodpovědnost. Vychovávají dceru Johanku, kterou fascinuje legenda o Karabovi,“ naznačuje, co se v království děje, Kamila Janovičová. Příběh se posunul o devět let. Jak se změnila postava hlavní hrdinky? „Z Aničky je maminka, to je asi nejzásadnější rozdíl. Přestěhovala se za Jakubem na zámek a snaží se být rozvážná a spravedlivá. A protože je po svém otci, s některými Jakubovými kroky nesouhlasí,“ nastiňuje herečka. Jestli Anička znovu vytáhne bambitku, prý prozradit nemůže.

Její dceru, princezničku Johanku, hraje Valentýna Bečková. „Vája je fantastická. Vždy perfektně připravená, profesionální, skvěle plní při᠆pomínky a přitom stále zůstává impulzivní, autentická a roztomilá. Celý štáb je z ní paf! Samozřejmě včetně mě,“ chválí ji Kamila Janovičová.

Začátkem natáčení se moc počasí nevyvedlo. „Je pravda, že počasí jde hodně proti nám. Takovéhle jaro prý bylo naposledy v roce sedmdesát,“ tvrdí herečka a vtipkuje: „A právě teď vykouklo sluníčko. Mrška!“ Štáb se bude ještě přesouvat na jih Čech, na zámek do Jindřichova Hradce.

Kamila Janovičová z Jihočeského divadla odchází do Národního divadla moravskoslezského v Ostravě. „Z Českých Budějovic se stěhuji v červenci,“ potvrzuje. Vidět ji však můžete ještě na otáčivém hledišti a také po prázdninách. „Dohrávat budu Rybí krev, Nesmír, Zabijáka Anderse a v Café Groll budu v alternaci,“ vysvětluje představitelka Aničky a na závěr dodává: „Jsem moc ráda, že se do Budějc budu moci vracet.“