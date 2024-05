Promítání ukázek z chystaného filmu, sóla proslulého hudebníka i vystoupení rodinných hostů, to nabízí koncertní turné Felixe Slováčka. Jeho hudebními hosty jsou dcera Anička a syn Felix.

Přípravy na koncert Felixe Slováčka a hostů. Promítá se při něm i film se záběry Šumavy. | Video: Edwin Otta

„Je to takový multifunkční koncert,“ říká klarinetista, saxofonista a hudební skladatel Felix Slováček o svém turné, v němž vystupuje i s dcerou Aničkou a synem Felixem.

V podvečer 9. května 2024 vystoupil jeden z nejznámějších českých muzikantů se svými hosty v českobudějovickém Metropolu, kam už dlouho před začátkem mířili početní fanoušci. „Koncert začíná promítáním filmu z mého života. Bedřich Smetana to napsal, já to hraju živě,“ říká k programu s humorem Felix Slováček v narážce na dílo klasika české hudby a dodává, že promítání ukázek ze snímku s pracovním názvem Felix Slováček a magická Šumava trvá 35 minut.

Pozvání pro děti

Sám pak vystupuje se slavnými filmovými a muzikálovými skladbami. „Potom zvu na pódium svoje děti. Každý si zahraje, co je mu nejbližší, nebo co si myslí, že by se mu nejvíce hodilo. Poslední skladba je Kdepak ty ptáčku hnízdo máš. Vznikla před 51 lety a dneska lidé ani nevědí, že autor ještě žije,“ připomíná Felix Slováček svůj podíl na jedné z nejslavnějších českých pohádek - Popelce.

Jako host zpívá i Anička Slováčková. „S bratrem zpívám duet Je nebezpečné dotýkat se hvězd,“ poodkrývá oponu koncertu Anička Slováčková a připojuje, že pro návštěvníky má vedle další vlastní písně připravené i popové překvapení.

V jižních Čechách

Na pódiu vystoupí i Felix Slováček mladší, saxofonista a dirigent. „Je to takový family koncert,“ říká o vystoupení s tím, že sám hraje skladby Ennia Morriconeho, věci ze Semaforu. „Mám hrozně rád České Budějovice a jižní Čechy. Dva roky jsem jezdil do Písku dirigovat orchestr. V Budějovicích vystupovala s rozhlasovým big bandem Anička před několika lety,“ doplňuje vazby na jižní Čechy Felix Slováček mladší. A k filmovým sekvencím z úvodu koncertu dodává, že film o tátovi se moc povedl.

Natáčelo se hodně v jižních Čechách, k nimž má Felix Slováček starší blízký vztah. „Tady jsem se i zamiloval na sedm let, byl jsem tady pečený, vařený,“ uvedl už dříve pro Deník Felix Slováček starší s tím, že míst, která na jihu Čech považuje za výjimečná, je víc. Zmínil i Čertovu stěnu, kterou před lety poznal, když bydlel nedalekých Loučovicích v hotelu Kilián. „Velmi se mi tam líbilo a říkal jsem si, tady asi sbíral inspiraci Bedřich Smetana,“ doplnil Felix Slováček ke známé přírodní památce.

Felix Slováček a magická Šumava. Připravovaný film o proslulém hudebníkovi. Foto použito se svolením Felixe Slováčka.Zdroj: Deník/Zuzana Gabajová

V rámci turné Krásné je žít zavítá Felix Slováček se svým turné 16. května 2024 do Plzně. Mimo jiné by měly zaznít všem dobře známý motiv ze seriálu Cirkus Humberto, k němuž složil hudbu Karel Svoboda, nebo skladba ze seriálu Tajuplný ostrov italského skladatele Gianni Ferria.