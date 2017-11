Je zázrak, když si přečtou scénář, říká režisér Marhoul

Český Krumlov/ROZHOVOR/ – Režisér Václav Marhoul si vybral do hlavní role svého nového filmu Nabarvené ptáče podle stejnojmenné knižní předlohy malého Krumlováka Petra Kotlára.

K natáčení také zlákal hollywoodské herce jako Harveyho Keitla, Juliana Sandse, Udo Kiera či Stellana Skarsgårda.



Proč jste si vybrali na natáčení právě Český Krumlov?

Není jednoduché najít místo, které by se vzdáleně architektonicky podobalo městu, které ze 40. let. I tak to budeme muset počítačově upravovat.



Bude ten film stejně násilný jako kniha?

Bude, ale jde o to, jakým způsobem se natočí. Obecně jsou dvě možnosti. Buď to natočíte hloupě, vyloženě naturalisticky, nebo tam bude mnoho věcí jasných, ale budou jen naznačené. Kameru třeba postavíte tak, aby to nebylo vyloženě z prvního pohledu. Já volím tu druhou variantu.



Jak moc je takovéhle natáčení náročné s dítětem?

Péťa, rodák z Krumlova, prošel psychologickými testy. Je na tom velmi dobře, má šťastnou povahu, je schopen mnoho věcí vytěsnit. Jsou dvě základní principy, jak s ním pracovat. Za prvé, on u násilných scén většinou nebývá, z toho ho vynechávám, takže si to neumí ani v hlavě poskládat. Pokud už je něčemu takovému lehce přítomen, musí se mu neustále zdůrazňovat, slovo jako. Je to jenom jako. Potom to to dítě pochopí a bere to svým způsobem jako hru.



Jak jste ho našel?

Všechny své scénáře jsem napsal tady v Českém Krumlově v hotelu U Malého Vítka. Hned za ním je Cikánská jizba, kam čas od času zaskočím. Bylo to díky Milanovi a Věrce Kotlárovým z Cikánské jizby.

Měl nějaké konkurenty?

Neměl. Vsadil jsem na něj absolutně intuitivně jako na jedinou kartu.



Jste spokojen?

On je natursčik, není herec, ty začátky byly složitější. Teď točí už osmý měsíc. Zlepšuje se, je schopen odpozorovat, jakým způsobem pracují dospělí herci, je strašně učenlivý. Čím dál víc se lepší.



Jak jste přišel k těm hollywoodským hercům?

Trvalo to roky a dalo to hodně práce a chtělo to hodně, hodně dobrý scénář. Pokud by se jim nelíbil scénář, nikdo by se se mnou dál nebavil. Když je dokážete zkontaktovat a oni si skutečně ten scénář přečtou, je to zázrak, protože dneska je scénářů na trhu tolik. Mám ale výhodu, že jde o adaptaci světového bestselleru, hraje tam roli určitě i jejich zvědavost. Potom teprve kontaktujete jejich agenty. Pak následuje souboj. A dnes je s námi v Českém Krumlově Harvey Keitel.