Letní scéna DS Vltavan byla letos jediná točna v republice, která hrála. Otáčivé hlediště v Českém Krumlově totiž prochází rekonstrukcí. S návštěvností je ředitel spolku DS Vltavan Ivan Sýkora spokojen. „Na začátku bylo vidět, že se lidé bojí chodit na hromadné akce, ale potom se tribuna začala plnit a návštěvnost byla skutečně slušná,“ hodnotí téměř využitou kapacitu otáčivého hlediště. Děkuje i kolegům profesionálům. „Na dotazy lidí, zda hrají, je odkázali na nás automaticky,“ chválí je.

Divadelní soubor Vltavan: má 80 členů od 18 do 95 let. Letos hrál na točně 40 představení. Připravil dva premiérové tituly Saturnin a Maškaráda čili Fantom opery.

DS Vltavan usiluje o kompletní rekonstrukci točny. „Je třeba starou konstrukci demontovat a pořídit novou s jiným způsobem otáčení,“ líčí a dodává: „Vše, co je uvnitř i na povrchu, by bylo nové.“ S jejím stavem spokojený není. „Před sezonou totiž musíme stále něco opravovat,“ vysvětluje problém a doplňuje: „Za současného stavu je točna provozuschopná možná tak pět let, ne však deset let.“

Současná točna se používala jako tribuna na Trocnově, poté konstrukce byla přesunuta do Borovan a nevyužita. Od roku 1983 ji používají ochotníci, kteří ji zprovoznili za dva měsíce.

Finanční pomoc od veřejnosti přes portál Hit Hit však divadelníci nakonec pozastavili. Nepředpokládali, že by vybrali dost peněz. Opravy jsou odhadovány totiž na 20 až 25 milionů. „Pokud bychom to nedodělali, způsobilo by se tím více škody než užitku,“ myslí si Ivan Sýkora. Původně očekával pomoc od kraje, který ji přislíbil jen za pomoci Ministerstva kultury. Kvůli koronaviru žádný dotační titul však nebyl. Ve hře je nyní Ministerstvo pro místní rozvoj.

Podle radního Týna nad Vltavou Davida Slepičky, který je zde ředitelem Městského centra kultury a vzdělávání se město na opravě točně bude podílet. „Z Týna nad Vltavou je to totiž to největší lákadlo pro turisty. Navíc jde o raritu, v Evropě jsou takové otáčka jen tři,“ vysvětluje význam a dodává: „Je to něco, s čím se můžeme pochlubit.“

DS Vltavan má projektovou dokumentaci a stavební povolení s platností dva roky a možností prodloužení. S jeho využitím počítá. Doufá v sehnání prostředků.

Vltavotýnská točna byla postavena za dva měsíce od června do září 1983 členy spolku DS Vltavan. Divadlo společnosti se zde hraje po celou dobu téměř ve stejných podmínkách. Loni v sezoně 68 představení vidělo 11 tisíc lidí.