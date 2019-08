Jižní Čechy– Vloni touto dobou se Aneta Hušičová z Veselí nad Lužnicí těšila do posledního ročníku Základní školy Blatské sídliště ve Veselí. Letos po prázdninách nastoupí mezi nové spolužáky do prvního ročníku na Gymnázium Jírovcova v Českých Budějovicích.

Ukončila základní školu ve Veselí nad Lužnicí a chystá se do krajského města na gymnázium. | Foto: Deník/ Jitka Davidová

Na konci prázdnin prozrazuje, že se moc těší do krajského města, kam bude dojíždět z Veselí. Ale má obavu z nového učiva. „Strašně moc se těším do Českých Budějovic, mám to město ráda, ale loučení se spolužáky z veselské základky nebylo lehké, budou mi chybět. Tvořili jsme třídu, která spolu vycházela, měla jsem v devítce hodně kamarádů. Bude to nezvyk, vídat jiné spolužáky,“ popisuje pocity týden před nástupem na gymnázium Aneta Hušičová.