České Budějovice – Cestu z dluhové pasti ukazuje Budějovickým bezplatná poradna

Ilustrační foto | Foto: Profimedia

Už rok marodí, poslední nemocenské dávky dostane za měsíc a vůbec neví, jestli se vrátí do svého posledního zaměstnání. Dluží, kam se podívá, a na některé dluhy už byla dokonce uvalena exekuce. Jedinou spásou by byl osobní bankrot. To je příběh rozvedené matky dvou dospělých dcer, která přišla hledat radu v zoufalé situaci do českobudějovické Občanské poradny při Jihočeské rozvojové, o.p.s.



A není zdaleka jediná. „Stačí jednou nezaplatit a vezete se,“ varuje před neuváženými kroky, které kdekoho přivedly k milionovým dluhům, zoufalým pokusům vyrazit klín klínem a jeden dluh splatit jinou půjčkou, vedoucí poradny Miloslava Hanousková.



Někteří z klientů v práci, pokud ji vůbec mají, získávají první zkušenosti, s příjmy jsou na tom všelijak, ale bez pořádné plazmové televize a podobných zbytných věcí žít nemohou. Jiní pravidelně přilepšovali dětem a vnoučatům, na utrácení jim najednou nestačí důchod, a aby neztratili tvář štědrého prarodiče, vezmou si půjčku. I tak začínají příběhy mnoha dlužníků, kterým pak z ekonomického dna bezplatně pomáhají pracovníci Občanské poradny v českobudějovické Riegrově ulici.



Pro radu, jak vybřednout z obrovských finančních problémů, si jen sem letos přišlo 298 lidí, bezmála o třetinu více než loni. Zatímco ještě loni se kolem peněz točila každá třetí konzultace, dnes takové problémy s poradci řeší už celá polovina klientů. A bude hůř. Blíží se totiž doba, kdy si leckdo troufne bezhlavě vzít půjčku na vánoční dárky, a v lednu si budou takoví lidé v poradně podávat dveře.



„Dluhy se navíc v mnoha případech pojí s bytovou problematikou. Ti lidé ve snaze splatit dluh často přestanou hradit nájem, protože majitelé bytů na ně netlačí tolik jako jiní věřitelé, dluh na nájemném naroste a najednou jim hrozí vystěhování,“ líčí další z častých problémů klientů vedoucí poradny Miloslava Hanousková.



Napravit takovou spoušť bývá pak pro poradce mravenčí práce. Každý z klientů obvykle absolvuje pět až šest konzultací. „Nejprve je třeba zmapovat situaci dotyčného, pak se snažíme pomoci při jednání s věřiteli o splátkovém kalendáři, s exekutory. Pokud klienti splní podmínky pro oddlužení, provázíme je tímto procesem. Dlužno ale dodat, že jsou i případy, kdy člověku není pomoci, pokud mají dluh a nemají práci, není na čem stavět, nelze je ani oddlužit ,“ krčí rameny Ladislav Němeček, poradce, jemuž v Českých Budějovicích prochází rukama celá řada podobných případů.



Stovkám těch, kdo se točí v dluhové spirále, už letos poskytla rady Občanská poradna při Jihočeské rozvojové, o.p.s. Dlužníky mívají na svědomí většinou úvěrové nebankovní společnosti nebo instituce, které se jako banka pouze tváří. Pořádný vítr v účtech ale zoufalým lidem mohou udělat i společnosti, které nabízejí oddlužení komukoli. „Oddlužení nelze aplikovat ve všech případech. Tyto společnosti těží z vyplnění návrhu, často je to nekvalitní práce a člověka to přijde až na deset tisíc,“ varuje před dalším riskantním krokem jeden ze zdejších poradců Ladislav Němeček.



Nejvíc biti na nevydařených půjčkách bývají rodiny, které žijí jen z jednoho nevalného platu, mladí lidé, kteří mají potíže najít stabilní zaměstnání či lidé po výkonu trestu. Mnozí ale doplácejí na insolvenci svého zaměstnavatele. „Letos jsme měli asi dvacet případů, kdy se lidé dostali do dluhové spirály proto, že jim firma dlužila mzdu,“ dodává vedoucí poradny Miloslava Hanousková.



Překvapivě často se s neúnosnými dluhy ale podle zkušeností poradců potýkají lidé středního věku se středoškolským vzděláním, kteří mají dokonce slušný příjem. I těm ale závazky v průměrné výši jednoho milionu dokážou přerůst přes hlavu.



Zvláštní skupinou jsou pak podle Němečka senioři. „Půjčí peníze dětem a ty je pak nevrací nebo se k rodičům dokonce otočí zády. Některým pak dokonce hrozí exekuce na důchod. Starší lidé se také snadno zadluží na spotřebitelských akcích, kde je prodejci zmanipulují tak, že si pak babičky kupují za desítky tisíc korun věci, které nepotřebují. Neuvědomí si ani, že při koupi podepisují úvěrové smlouvy, a i když vrátí zboží, půjčka jim může běžet dál,“ popisuje další obvyklou chybu. „Pokud jste vědomě podepsali smlouvu, lichva to není, přestože smlouva lichvářská je,“ doplňuje další z nepříjemných pravd Hanousková.



Pro kdekoho z dlužníků navíc není lehké přiznat všechny problémy cizím lidem v poradně. „K tomu, abychom klientům dokázali pomoci, potřebujeme ale naprosto pravdivé informace,“ přibližuje Hanousková jeden z prvních a někdy tvrdých oříšků. I proto poradci vypracovali speciální brožuru plnou praktických rad. Lidé, pro něž je těžké sdělovat komukoli citlivá osobní data, by podle ní měli dokázat sami napsat návrh na oddlužení.

Občanská poradna

Riegrova 51, České Budějovice

tel: 387 222 838, 606 720 095

e–mail: poradna@jr–spolecnost.cz

Poskytované poradenství je diskrétní, bezplatné a nestranné.