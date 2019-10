Výrobou hraček se zabývá od roku 1975. „Jsem původním povoláním dřevomodelář a ze záliby jsem si vyřezával figurky. V té době mě oslovili z Ústředí lidové umělecké výroby (ÚLUV) s žádostí o spolupráci na výrobě vlkonických hraček. ÚLUV byl podnik, který se staral o zachování tradičních lidových výrob a řemesel. Mnohá z nich byla její zásluhou zachráněna před zánikem,“ vypráví dnes 70letý Jiří Drhovský.

Podle něho tradice výroby dřevěných hraček se po několik generací udržovala v rodině Kantorů ve Vlkonicích na Šumavě. Rodina vyráběla převážně ze smrkového dřeva. „Byly to různé truhličky, kolíbky, šplhající veverky, lavičky s neckami a valchou zdobené charakteristickým dekorem. Nejoblíbenější ale vždy byli vyřezávaní koníci, ať už samotní, nebo s různými vozíky,“ vyzdvihl dřevomodelář.

Za více než čtyřicet let se v jeho dílně zrodily tisíce dřevěných koníků a odcestovali téměř do celého světa. „Zatímco vlkoničtí koníci byli vyřezávaní ze smrkových konických špalíků, kdy smrku bylo na Šumavě dostatek, v jiných oblastech se tělíčka zvířátek a figurek soustružila, například z olše, nebo buku. Na Příbramsku se dokonce soustružená tělíčka dokončovala řezáním a některé části se domodelovávaly z klihového těsta,“ vzpomíná muž, který vyráběl i například velikonoční řehtačky.

Největší radost mu dělají hračky, které vyrábí třicet nebo čtyřicet let a ví, že v mnohých rodinách si se stejnou hračkou hraje již druhá, nebo třetí generace. „Dříve jsme se ženou, jež maluje a modeluje figurky, dodávali zboží do specializovaných obchodů a obchůdků po republice. Dnes, kdy jsem již překonal sedmdesátku, toho vyrobíme mnohem méně, a tak dodáváme jenom sporadicky do několika obchodů. Ostatní zbývá na různé akce, kde také předvádím výrobu koníků,“ líčí s tím, že dřevěné hračky patří k našemu kulturnímu dědictví a jejich kvalita je prověřena generacemi dětí. „Jsem přesvědčený, že mají své místo vedle kvalitních moderních hraček,“ dodává Jiří Drhovský.