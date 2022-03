Když zachránce přišel k autu, bylo jasné, že vrátit se bylo správné rozhodnutí. „Uvnitř byl muž sesunutý ke straně, neměl pulz a byl celý promodralý,“ popsal Miroslav Filipin s tím, že to už měla manželka na telefonu zdravotnickou pomoc. „Po chvilce zastavila ještě nějaká slečna, které mi pána pomohla vyndat z auta a zahájili jsme resuscitaci,“ pokračoval. Postupně začali u nehody zastavovat další kolemjedoucí. „Podařilo se nám muže rozdýchat, a pak si ho převzali záchranáři, kteří mezitím dorazili,“ vypráví muž, který ve čtvrtek za záchranu života převzal v budově Územního odboru Policie ČR v Písku ocenění Gentleman silnic.

Řidič, kterého vytáhl z auta, je v pořádku, což mu sám potvrdil. „Volal mi asi tři týdny potom a děkoval. Byl to v tu chvíli krásný pocit, to se nedá ani popsat,“ uvedl Miroslav Filipin, který dokázal, že není lhostejný ke svému okolí. To koneckonců potvrzuje také to, že jsou spolu se ženou Veronikou registrováni jako dárci kostní dřeně.

Největší ocenění si podle něj za svou každodenní práci zaslouží zdravotničtí záchranáři a celkově všichni členové integrovaného záchranného systému. „Když jsme po tom všem dorazili do Písku, viděli jsme tu samou partu záchranářů zasahovat u další události. Klobouk dolů před nimi, je to pro ně každodenní chléb,“ podotkl Miroslav Filipin z Čichtic u Bavorova.

To, že řidič zastaví u nehody s úmyslem pomoct, podle policistů rozhodně není samozřejmost. „V dnešní době je to spíš zázrak. Lidé, když jedou kolem nehody, vytáhnou sice telefon, ale aby si ji vyfotili a natočili. Pak jedou dál,“ popsal smutnou realitu vedoucí dopravního inspektorátu v Písku Michal Chmela. Jak dodává zástupce ředitele územního odboru v Písku Michal Walter, většina řidičů dělá, že nevidí. „Možná mají strach, ale při nehodách jde mnohdy o minuty, a tak by se nikdo neměl dívat jinam,“ zmínil.

Ocenění Gentleman silnic se uděluje mimo jiné právě proto, aby lidé nebyli lhostejní. „Tím, že se konkrétní příběhy zveřejňují, se snad lidé nad tím zamyslí a až někdy pojedou kolem nehody, zastaví,“ podotkla ředitelka projektu Gentleman silnic Ivana Buriánková.

Projekt vznikl v roce 2004 a od té doby bylo uděleno 210 titulů Gentleman silnic.