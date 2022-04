Stezka do Boršova chystá kolaudaci v květnu, podívejte se

Technický zásah si připsali hasiči mimo jiné ještě v pátek odpoledne. "Profesionální jednotka z českobudějovické stanice byla v Českých Budějovicích vyslána do ulice Generála Svobody, kde byl ohlášen „kouř ze šachty kryté kovovým poklopem a zápach po spálených kabelech“. Hasiči průzkumem zjistili, že se jedná o horkovod a že není jasné, zda zde nedošlo k nějaké závadě. Přes operační středisko byla povolána teplárenská pohotovostní služba. Její pracovník si událost převzal k řešení," popsala událost Vendula Matějů.

V pátek ještě z výtahu, který v panelovém domě v Kostelní ulici v Českých Budějovicích uvíznul mezi 7. a 8. patrem, vysvobodili českobudějovičtí profesionální hasiči jednu osobu.

Nebezpečný plyn

V sobotu například v Trhových Svinech uhasili místní profesionální hasiči požár odpadu v kontejneru. Požár byl beze škody.

Po 19. hodině pak čekal v Českých Budějovicích technický zásah. "Českobudějovičtí profesionální hasiči byli vysláni do bytu v Riegrově ulici v Českých Budějovicích. Na uvedenou adresu vyjeli na žádost ZZS. Zdravotníci ZZS byli přivoláni k ženě, které se uvnitř bytu udělalo nevolno. Záchranářům po vstupu do bytu nahlásili jejich osobní detektory zvýšenou koncentraci nebezpečného plynu. Proto z bytu vykázali všechny osoby a povolali hasiče," popsala důvod výjezdu Vendula Matějů.

Podle Venduly Matějů hasiči v bytě naměřili zvýšenou koncentraci CO (oxidu uhelnatého). "Velitel zásahu okamžitě rozhodnul otevřít okna a byt opustit do bezpečného odvětrání. Mezitím majitel bytu vypověděl, že u plynového kotle uvnitř bytu nebyla již delší dobu provedena revize a že vykazuje poruchy. Hasiči majiteli nařídili plynový kotel nepoužívat do doby kontroly odbornou osobu. Dále zkontrolovali i další byty v domě. V žádném z nich nebyly zvýšené hodnoty CO již naměřeny," doplnila k zásahu Vendula Matějů s tím, že v zasaženém bytě po odvětrání jednotka již žádné hodnoty CO nenaměřila.

Pět požárů

V neděli 17. dubna zaměstnalo hasiče v regionu hned pět výjezdů k požárům.

Už ve 4.17 hod. byli povoláni k požáru na rohu Biskupské ulice v Českých Budějovicích, kde uhasili českobudějovičtí profesionální hasiči požár odpadu v popelnici. Požár byl beze škody. V 17.58 profesionálové z jihočeské metropole dohasili uprostřed lesa u obce Branišov doutnající ohniště. Požár byl beze škody. V 19.01 byl nahlášen požár trávy na louce u Borovan, u osady Třebeč. "Požár hasila profesionální jednotka ze stanice Trhové Sviny ve spolupráci s jednotkou SDH obce Borovany," uvedla Vendula Matějů. Požár na ploše přibližně 40 m2 nezpůsobil žádnou škodu. V 19.04 vyjela k dalšímu požáru trávy a hrabanky profesionální jednotka ze stanice Týn nad Vltavou s jednotkou SDH obce Žimutice u Žimutic, části obce Krakovčice. I tento požár byl beze škody.

Jeden oheň byl v neděli kvalifikován jako planý poplach. Profesionální hasiči ze stanice Trhové Sviny a dobrovolné jednotky obcí Borovany a Ledenice byli vysláni po 20. hodině do Borovan k ohlášenému požáru garáže. Hasiči průzkumem zjistili, že se jedná o planý poplach – majitel zatopil.

Zahoření v komíně řešili hasiči po 20. hodině. Naštěstí beze škody byl uzavřen požár sazí v komíně domu v Chrášťanech. "Saze uhasili a komín pročistili profesionální hasiči ze stanice Týn nad Vltavou a místní dobrovolná jednotka," uvedla k zásahu Vendula Matějů.

