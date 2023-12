Vzrušení a upřímná radost. Taková atmosféra panovala ve středu 20. prosince v budějovickém sídle ODS. U vánočního stromku se tu sešly děti z jednoho jihočeského dětského domova, aby si rozbalily dárky.

Ve středu si děti převzaly dárky, které dostaly díky Nadačnímu fondu Jihočeské naděje. | Foto: Deník/Klára Skálová

Na Ježíška si tu zahráli hejtman Jihočeského kraje Martin Kuba a náměstek primátorky Petr Maroš. Díky Nadačnímu fondu Jihočeské naděje se totiž podařilo splnit dětem jejich přání.

„Je to naše každoroční akce, která je ze všech těch, které v nadačním fondu pořádáme, nejoblíbenější. Každý rok vybereme jeden z jihočeských dětských domovů a dětem nadělíme dárky. Děti necháme, aby si napsaly o to, co si opravdu přejí, protože víme, že často dostávají věci, o nichž si druzí myslí, že je potřebují,“ přiblížil akci hejtman Martin Kuba. „Takže za dětmi vyrazíme, oni nám nakreslí, nebo napíšou, co si přejí, a my se potom sejdeme a snažíme se s Ježíkem domluvit,“ usmíval se.

Petr Maroš dodal, že děti pod stromečkem našly třeba stavebnici, boty, značkové oblečení nebo koloběžku. „Akci financujeme z peněz, které získáváme od sponzorů, našich firem nebo z Běhu jihočeských nadějí. Je to pro nás takový vrchol. Vždycky jsme moc rádi. Radost a štěstí jsou tu vidět, je to moc hezké,“ řekl budějovický náměstek.