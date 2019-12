Jak už název hry napovídá, Ježíšek s Marií a Josefem utíkají z Betléma do Egypta tentokrát přes naše území. Podle šéfa Malého divadla a režiséra této inscenace Petra Haška uvidíte parafrázi stejnojmenného apokryfu Útěk do Egypta přes Království české Otfrieda Preusslera o tom, jak česká rodina utíká před mocnářstvím. „Pracujeme s místními legendami a s místy s mariánskou tradicí,“ doplňuje dále k novince Petr Hašek. Novinka Malého divadla je ovlivněna představou českého betlémářství. „České betlémy totiž vypadají, jako by se Ježíšek narodil za humny,“ vysvětluje Petr Hašek.

Vánoční příběh v podání Malého divadla je podle něj takový vánoční Švejk. „Svatá rodina se vypořádává s českými nešvary. Potkává na své cestě typické české figurky, některé dokonce budou regionální,“ přibližuje.

Podívanou doprovodí živá hudba, zahraje dechový band. „Zazní jihočeské koledy, nejen české, ale i ty německé, a to ve swingovém hávu,“ láká Petr Hašek. Devět hráčů zahraje ve všech 14 představení.

Těšit se můžete na speciální efekty. Herec Vjačeslav Zubkov v Boudě „lítá“ jako Archanděl Gabriel. „Předvede akrobacii na cirkusové šále,“ přibližuje režisér. Herce se ujala lektorka, která ho vše naučila. „Sláva je pohybově šikovný,“ chválí ho režisér.

Zkoušení do Boudy bylo prý velmi náročné, protože se divadelníci se scénou nevešli do Malého divadla. „Zkoušeli jsme ve velkém sále staré budovy a i tak to tam je menší než v Boudě,“ říká Petr Hašek. Před pár dny museli, co nazkoušeli, adaptovat na prostor Boudu.

Scéna se inspirovala v pohyblivých betlémech. V představení uvidíte hned dvě točny. Jednu andělskou a druhou ďábelskou. Nejen loutky budou ze dřeva. „Každý z herců bude mít na sobě také dřevěnou aplikaci,“ doplňuje režisér.

Útěk do Egypta přes Království české má premiéru ve čtvrtek 19. prosince v 18 h a do Štědrého dne hru v Boudě hrají každý den. Šanci vidět ji máte i po svátcích až do 30. prosince. Poté Jihočeské divadlo v Boudě končí s premiérami.

V NOVÉM ROCE

Od 6. do 8. ledna můžete přijít na představení Deadtown Divadla bratří Formanů, které Boudu do Českých Budějovic zapůjčilo. V sobotu 11. ledna zde vystoupí divadelní spolek J. K. Tyl s komedií Světáci. Jihočeské divadlo plánuje ještě podle Lenky Cimlové Ostré z marketingu divadla program na 13. ledna. „Prozradíme ho až v novém roce,“ říká. Další den se Bouda sbalí. „Když to dobře půjde, šestnáctého ledna by měla být zbouraná,“ dodává LenkaCimlová Ostrá.