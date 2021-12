Ježíškova pošta čeká na přání dětí v budějovické katedrále. Každému prý odepíše

V budějovické katedrále sv. Mikuláše je po celý advent umístěna poštovní schránka, do které mohou děti vhodit dopis pro Ježíška. "Napište mu, jak se máte, co děláte nebo jak se těšíte na Vánoce. Každý den budeme schránku vybírat a vaše dopisy Ježíškovi rádi předáme. Ježíšek každému z vás s radostí odepíše," vzkazuje mluvčí biskupství Petr Samec a dodává, aby děti nezapomněly do svého dopisu uvést zpáteční adresu. Schránku najdete u hlavního vchodu do katedrály po levé straně.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Dopis Ježíškovi posílá v českobudějovické katedrále šestiletá Anička. | Foto: Deník/Jaroslav Sýbek