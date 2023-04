V litvínovickém hostinci Na Zlaté stoce se mění nájemce. Dosavadní šéf podniku Jan Hrdý zamíří do Lišova.

Hospoda Na Zlaté stoce v Litvínovicích nedaleko Českých Budějovic pod vedením Jana Hrdého nabízela v menu řízek pravidelně v pátek. | Foto: Deník/Edwin Otta

Známý hostinec Na Zlaté stoce v Litvínovicích, který se nachází jen pár kroků od českobudějovické Stromovky, mění po šesti letech nájemce. Dosavadní nájemce Jan Hrdý se přesouvá do Lišova. Než přišel Na Zlatou stoku, tak se ale věnoval úplně jinému oboru. "Dělal jsem dvacet let řidiče u cestovní kanceláře," říká Jan Hrdý s tím, že to byly známé hotelbusy, ve kterých se i přespávalo, kanceláře Pangeo tours.

S ježděním ale musel skončit a jako novou profesi si vybral hostinského. "Chtěl jsem hospůdku a uvolnila se v Litvínovicích po panu Voráčkovi. Ale kdybych věděl, do čeho jdu, už bych to neudělal," ohlíží se za počátkem nové kariéry Jan Hrdý. Znamenalo to nemalé náklady, úvěr, nastudovat nové předpisy a hlavně situace v restauracích byla úplně jiná než dnes. Jan Hrdý upozorňuje, že se smělo kouřit, nebylo EET a nikdo netušil, že může přijít něco jako covid. "Přežili jsme i loňský rok, kdy došlo ke zdražování a hospody začaly zavírat," říká s potěšením Jan Hrdý.

Plodný covid

A potýkat se přitom musel i s nečekanými "vedlejšími" důsledky. "Během covidu otěhotněla půlka personálu, doteď jsou na mateřské dovolené," popisuje zákulisí restauračního podnikání hostinský a připojuje, že ale 5,5 roku je v podniku kuchařka. "Ta tu hospodu dělá, kdybych neměl kuchařku, do Lišova bych nešel," zdůrazňuje Jan Hrdý.

V Litvínovicích končí Jan Hrdý po výběrovém řízení na další roky, ve kterém dala obec přednost jiné nájemkyni. Ta nabídla měsíční nájemné 25 000 korun, o pět tisíc více než dosavadní nájemce. To musela obec podle starosty Martina Krále zohlednit a hodnotila se také nabídka služeb pro občany. Nová nájemkyně by měla zahájit provoz koncem května. "Chtěl bych poděkovat panu Hrdému za dlouholetou spolupráci a popřát mu v novém působišti hodně úspěchů a stejně tak i novému nájemci," doplnil Martin Král.

Poslední obědy s maxiřízkem

Poslední obědy vydala parta kolem Jana Hrdého v hostinci 14. dubna. Teď už se pomalu přesouvá do restaurace Relaxcentra v Lišově. Jak ale upozorňuje Jan Hrdý ještě bude zajišťovat zázemí pro tradiční stavění májky, které pořádá spolek Litvínovické ženy 30. dubna. Známé akce, které se konaly v hostinci byly třeba Lajtnovický pivní košt nebo soutěž o krále gulášů.

Podnik byl ale oblíbený především kvůli obědům. Například páteční nabídce vévodil tradičně XXL řízek o váze 200 gramů a host si mohl vybrat, jestli chce vepřový, kuřecí nebo mix. "Pátky byly úplně jiné. Přišli hosté jen na řízek," říká Jan Hrdý. A základ všeho byla česká kuchyně. "Domácí česká kuchyně. Mám jídelníčky za celých šest let. Všechno připravuji já," komentuje hlavní tahák podniku Jan Hrdý a doplňuje, že nic zásadně nového se nevymyslí, ale inovace jsou kvůli zákazníkům potřeba. Všechno má za roky připravené hostinský v tabulkách, ale dbal třeba na to, aby se svíčková na menu v jídelním lístku neobjevila dříve než za několik týdnů, i když je to oblíbené jídlo.

Do Lišova si vezme Jan Hrdý i moderní vybavení kuchyně. "V konvektomatu máte knedlíky za pět minut ohřáté. Dávat knedlíky do hrnce jako dřív a napařovat je v páře, to není při těch počtech jídel myslitelné. Moderní stroje, to jsou dělníci, bez kterých si nedovedu kuchyni představit," zdůrazňuje Jan Hrdý. V Lišově začíná 2. května.