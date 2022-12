Co se týče chřipky a chřipkových onemocnění, v uplynulém týdnu lékaři registrovali v relativních číslech, tedy počtu případů přepočtených na sto tisíc obyvatel regionu, 48 případů na sto tisíc obyvatel kraje. To představovalo nárůst o 92 procenta oproti 49. týdnu. Největší nárůst chřipek zjistili lékaři mezi předškolními dětmi: Ve věkové skupině 0 – 5 let vzrostl výskyt chřipky za týden o 229,2 procenta na 214 případů na sto tisíc. V ostatních věkových skupinách je výskyt chřipky výrazně nižší.

„Epidemický práh 1700 případů respiračních infekcí na sto tisíc obyvatel byl dosud překročen ve dvou okresech – České Budějovice a Český Krumlov, v pěti dalších okresech zatím překročen nebyl. Největší nárůst jsme zaznamenali ve věkových skupinách od mladých lidí ve skupině 15 – 24 let až po seniory,“ uvedla. Kvetoslava Kotrbová.

Strakonická nemocnice zavedla omezení pro návštěvy. Přečtěte si, co dodržovat

Výrazně nejvyšší výskyt akutních respiračních infekcí je tradičně evidován ve skupině dětí do pěti let. "Tady se relativní nemocnost zvýšila oproti předešlému týdnu o 26,7 % na 5946 případů na sto tisíc. Mezi školními dětmi (6 – 14 let) byla 3380 případů na sto tisíc (+31,2 %), mezi mladými lidmi (15 – 24 let) 1764 případů na sto tisíc (+49,2 %), v populaci dospělých (25 - 64 let) bylo 772 případů na sto tisíc obyvatel (+38,1 %) a mezi staršími občany v kategorii 65+ nemocnost vzrostla o 38,8 procenta na 562 případů na sto tisíc," vypočetla.

"Co se týče srovnání jednotlivých okresů, nejvyšší relativní výskyt mezi okresy Jihočeského kraje měl okres Český Krumlov, který k pátku registroval 2722 případů na sto tisíc obyvatel okresu, a nemocnost tu z týdne na týden vzrostla o velmi výrazných 73,5 %. Na Českobudějovicku bylo 2293 případů na sto tisíc obyvatel (nárůst o 43,7 %). Na Prachaticku byla nemocnost 1516 na sto tisíc (+ 18,7 %), na Táborsku bylo k pátku 1511 případů na sto tisíc (14 %), na Strakonicku 1070 (+13,6 %) a Jindřichův Hradec měl 1052 (+27,8 %). Nejnižší nemocnost má aktuálně okres Písek s 934 případy na sto tisíc (+9,5 %)."

Vloni - v 50. týdnu roku 2021 - bylo v kraji registrováno 1329 případů akutních respiračních infekcí na sto tisíc obyvatel. Letošní výskyt je tedy vyšší než ve srovnatelném období vloni, a to zhruba o 400 případů na sto tisíc obyvatel kraje.