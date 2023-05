Až se příští rok budou konat volby do Evropského parlamentu, bude na kandidátce KDU-ČSL jako druhý v pořadí náměstek jihočeského hejtmana František Talíř. Jedničkou by měl být znovu současný europoslanec Tomáš Zdechovský, který v Evropském parlamentu zasedá od roku 2014.

O kandidátce pro evropské volby se hlasovalo o víkendu na celostátním fóru lidovců. Podle Františka Talíře tak vyvrcholily zhruba půl roku trvající primárky. Z krajů, které sám osobně navštívil, dostal František Talíř přislíbenou podporu v sedmi. O kandidaturu se ucházel proto, že je výrazným zastáncem společné Evropy a zároveň proto, že v minulých volbách do Evropského parlamentu si vedl úspěšně. „Kandidoval jsem už v roce 2019. Byl jsem šestý na kandidátce a díky preferenčním hlasům jsem se dostal na čtvrté místo," uvedl František Talíř a doplnil, že mu přišlo logické znovu se o důvěru voličů pro evropský mandát ucházet.

Preferuje samostatnou kandidátku

„Moc děkuji za důvěru," zdůraznil František Talíř k hlasování více než devadesátky delegátů a připojil, že zatím se schvalovalo jedenáct jmen, protože je ještě otevřené, jestli by KDU-ČSL šla do voleb sama, nebo v nějaké koalici. František Talíř by preferoval samostatnou kandidátku.

Náměstek hejtmana František Talíř loni v Budějovicích před radnicí při oslavách vzniku Československa.Zdroj: Radek Šíma

Okamžikem schválení kandidátky ale nezačaly podle náměstka jihočeského hejtmana gratulace, nýbrž práce na volební kampani. Alespoň první kroky. "Hodně lidí už mi nabídlo dobrovolnou pomoc," ocenil František Talíř s tím, že do voleb je to ještě roční příběh, ale pro něj už začal.

Životní prostředí a rozšíření Unie

V případě úspěchu a vzhledem k tomu, že lidovci nyní mají dva europoslance, by František Talíř už nepokračoval jako náměstek hejtmana. "Nejsem obecně příznivcem kumulace funkcí. Určitě není pro práci pro region možné být zároveň europoslancem," konstatoval František Talíř. Tři měsíce po evropských volbách by se ale měly konat volby krajské, takže ve funkci náměstka hejtmana by František Talíř pro současné volební období stejně končil.

V Evropském parlamentu se chce František Talíř věnovat především dvěma tématům. Jednak životnímu prostředí, které má mimo jiné ve své gesci i jako náměstek hejtmana, jednak integraci Ukrajiny a dalších zemí do Evropské unie. Připomíná v této souvislosti, že nedávno třeba za Jihočeský kraj na Ukrajině podepisoval memorandum o partnerství mezi Jihočeským krajem a Mykolajivskou oblastí.