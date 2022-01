Jak uvedl Josef Slavík z českobudějovické pobočky Českého meteorologického ústavu proměnlivá oblačnost a četné sněhové přeháňky budou trápit Jihočechy i ve čtvrtek večer. "Nejvyšší teploty se budou pohybovat od 0 do 3 °C, na horách -4 až -1 °C. Vát bude čerstvý západní až severozápadní vítr o intenzitě 5 až 10 metrů za sekundu, místy s nárazy 15 až 20 metrů za sekundu, to je až sedmdesát kilometrů v hodině," upozornil s tím, že k večeru by mohly tyto poryvy ustávat.