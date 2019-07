Ponědráž - Čtvrtek 11. července. Mám dovolenou a jako každé ráno v sedm hodin jedu ze Záblatí do pekárny v Lomnici nad Lužnicí vnoučatům pro čerstvé pečivo k snídani. Jako každé ráno jsem trochu otrávený, protože před Lomnicí opravují mostek a místo tří kilometrů musím jet „obrovskou“ přes oklikou Ponědráž. A najednou, na hlavní silnici na odbočce na Ponědráž, se přede mnou zvednou oblaka prachu, lítají plasty, lidé v šoku, čtyři auta v sobě.

A najednou, na hlavní silnici na odbočce na Ponědráž, se přede mnou zvednou oblaka prachu, lítají plasty, lidé v šoku, čtyři auta v sobě. Co teď? Vidím, že k nejvíce rozsekanému autu běží kamioňák, co ihned zastavil a ještě nějaká paní, a tak se rozhoduji volat záchranku. Poměrně přísná paní si nechá opakovaně vysvětlit, kde stojíme, a říká: „Posílám tam všechny složky záchranného systému, buďte na příjmu vašeho telefonu." Zmatek se trochu uklidňuje, čtyři lidé vynášejí těžce zraněného řidiče, já jdu řídit dopravu, protože hlavní silnici blokuje kamion a několik aut, jejichž řidiči a hlavně řidičky pomáhají nabouraným lidem. Jeden z nich je můj soused ze Záblatí, Martin, který mi roztřeseným hlasem říká, že přežil svoji smrt. "Tomáši, to bylo o mžik!"