Moje první pocity po předčasných parlamentních volbách jsou spíše rozechvělé. Tato situace k tomu vedla už řadu měsíců a většina lidí očekává, co se nyní bude dít. Osobně věřím, že k volbám šli všichni, kteří mohli, protože bez osobní účasti lidí nelze změnit nic. Proto také věřím, že nový Parlament bude mít blíž k lidem a bude se snažit chápat je a být vstřícný. Bohužel, dosud tomu tak nebylo. Co se týká mne, mám silné sociální cítění a některé společné body levice i pravice jsou mi blízké. Ale v tuto chvíli ještě nemohu říci, zda by český stát měla vést levice nebo pravice. A nebo kdo by se měl spojit s kým. Je to také tím, že některé strany a seskupení nechtějí do vlády.

Už před dvěma roky zkušení politologové předpovídali nástup nových stran a uskupení. Vznik některých populistických hnutí to jen potvrdil. Mnohem více mne zaráží, jsme ateistická země, a přesto mnoho lidí očekává příchod lidského spasitele. Jenže to se tak často neděje. Co se týká zmíněných stran a hnutí, tak to považuji za přirozený politický jen. Bohužel, lidé jsou velmi důvěřiví, což už tak dobré není. Dá se předpokládat, že volby vyhraje ČSSD a bude mít tichou podporu komunistů. Já jen doufám, že nebude mít tak velkou převahu, aby mohla dělat vše, co si zamane. Co se týká TOP 09, považoval bych za úspěch 15 procent hlasů s tím, že bychom měli zůstat opoziční stranou. Jaksi v pozadí zůstává, že tuto situaci navodil svým přístupem prezident Miloš Zeman, když nerespektoval Miroslavu Němcovou a návrh ODS.

Jana Uhriková, starostka Mutěnic: „U nás v Mutěnicích jsme měli volební účast přes sedmdesát procent. A celostátně? Je to asi tolik, kolik se předpokládalo. Pokud jde o výsledky, bude to nejspíš masakr. Sama nevím, co s tím chtějí udělat. Lidi pak budou zase nespokojení. Dokonce jsem u nás v komisi zaslechla názor: Za tři měsíce jsme tu zpátky. Ale ono to prostě je tak, jednou vyhraje pravice, jednou levice. Prostě se to tak nějak střídá."

Libor Šolc, předseda fotbalového klubu Malše Roudné, člen vedení VV OFS ČB: „Volit jsem šel a dopadlo to tak, jak jsem asi čekal. Co mě překvapilo, to je vysoké procento hlasů pro KSČM. Že ODS prožije propadák, to se naopak čekat dalo. Prognózy nelhaly. Jsem zvědav, zda nové strany dostojí svým slibům a pokusí se v našem státě opravdu zavést změny. Doposud totiž platilo, že ať byl ve vládě Petr, nebo Pavel, vyšlo to nastejno. Doufám, že nováčci vnesou do politiky nový vítr."

Tomáš Pintér, starosta a fotbalista Plané: „Podle průzkumů se dal takový výsledek voleb očekávat. Pro mne je překvapením, a milým, že ČSSD má o tolik méně procent, než ukazovaly preference. Jsem zklamán, že tolik lidí volilo uskupení ANO, u něhož jsem neviděl pořádný program, ale jen řeči o tom, co všechno napraví. Ale na lidi u nás to asi funguje… Do budoucna bude trvat problém se sestavováním koalic. Strany, místo aby prosazovaly svůj program, budou uhýbat, dělat kompromisy. Model, jaký mají v USA nebo Anglii, by byl mnohem lepší - vyhrál jsi, tak vládni a ukaž se!"

"Tento výsledek na mne působí jako velký propad nadějí ČSSD a domnívám se, že doplatila na svoje sepjetí s Milošem Zemanem. A to proto, že ten se většině národa nejeví jako konzistentní osoba, která by spojovala národ, ale naopak jako rozdělující. A to se projevilo na úbytku hlasů a ty jim asi odebralo ANO. Rozhodně se mi tato situace nelíbí, i když jsem nečekal, že by můj hlas měl takový úspěch, abych tu svoji stranu dostal do parlamentu. Nicméně já volím srdcem, a ne podle toho, jaké jsou předvolební preference. Teď čekám, jak a s kým se dohodnou sociální demokraté, kteří jsou sice s odřenýma ušima, ale přesto vítězové."