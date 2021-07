Jihočeská oblast, do které Košík zaváží zhruba tři čtvrtě roku, se dle slov mluvčího Františka Brože výrazně zvětšila. „K Českým Budějovicím, Hluboké a Rudolfově – tedy území o asi stovce tisíc obyvatel – přibyla nově oblast kolem dálnice D3 zahrnující Veselí nad Lužnicí nebo Soběslav. Na severu se propojíme s již obsluhovaným Táborem, Sezimovým Ústím a Planou nad Lužnicí, což zvýší pokrytí o další desítky tisíc nových domácností,“ upřesnil.

S expanzí se snaží i o zlepšení služeb. „Nově jsme začali dopolední nákupy zavážet v den nákupu, a to už od dvou hodin od objednání. Jihočeši se také mohou přihlásit do dětského klubu Benjamínek nebo programu Plná péče pro seniory a hendikepované,“ dodal Brož.

Ryby i maso na gril, top je máslo od Madety

Počet trvanlivých i čerstvých položek, které lze objednávat, se zdvojnásobil na 14 tisíc. „Obliba roste u čerstvých potravin. Trhákem jsou díky spolupráci s Makrem čerstvé ryby, které dokáže Košík přivést už od 48 hodin od výlovu. Zároveň se výrazným způsobem rozšířila sezonní nabídka mas pro grilování,“ zmínil, co vše je možné pořídit.

Jihočeši jsou podle dalšího specialisty na marketing Martina Thoře zvyklí nakupovat sladkovodní ryby od místních prodejců a rybářů. „Proto se prodeje tolik neliší od zbytku republiky. Na druhou stranu je mají rádi, častěji zařazují do jídelníčku a poznají kvalitu. Proto u nás nakupují také mořské ryby a plody, které z místních zdrojů neseženou,“ podotkl s tím, že Jihočeši oproti ostatním krajanům nakupují i čtyřikrát více mořských ryb, a dokonce šestkrát více mořských plodů.

Obyvatelé našeho kraje také milují tamní mléčné výrobky. „Jihočeši jsou lokální patrioti a nakupují online lokální produkty, což dokazují například i čísla prodejů másla Madeta, které naprosto dominuje v Jihočeském kraji v této kategorii potravin,“ upozornil Thoř s tím, že se tento produkt nachází v každém 8. nákupu a 85 procent všech prodaných másel je právě od Madety.

Mluvčí Madety Martu Faktorovou tato informace potěšila. „Máme radost, že Jihočeši jsou patrioti stejně jako my, Madeťáci. A že jsme i díky krajanům Jihočechům na tuzemském trhu jedničkami také v případě dětského dezertu Lipánek nebo sýrů Madeland, Romadur a Jihočeská niva,“ dodala s tím, že nejen online svět si oblíbil jejich značku a výrobky.

Budvar raději točený

Lokální patriotismus se ale občas vymyká a neplatí tak vždy. „Budějovický Budvar se prodává prakticky stejně jako jinde, ale o Plzeňský Prazdroj je v kraji o třetinu vyšší zájem než ve zbytku republiky,“ upozornil Martin Thoř s tím, že si nejspíše místní raději zajdou do restaurace na točené pivo.

Nejčastějšími položkami, které prakticky nechybí v žádném nákupu, je zelenina a pečivo. „Dá se říct, že průměrně jedí Jihočeši zdravěji, respektive se více zajímají o to, co jí. V porovnání se zbytkem republiky a Prahou totiž nakupují více tmavého a vícezrnného pečiva, stejně jako dávají přednost zelenině z české produkce,“ podotkl Thoř.

Data z posledních měsíců podle šéfa marketingu Jana Škrabánka jasně ukazují, že v celé řadě jihočeských domácností se nákup potravin online stal standardem. „A dokonce stoupl počet těch, které mají vyloženě metropolitní návyky. Posílili jsme proto rozvoz nejen v Českých Budějovicích, ale i okolních obcích, kde zájem za poslední půlrok raketově rostl,” konstatoval Jan Škrabánek.

Zajímavosti z online nakupování Jihočechů

• Frekvence a velikost nákupu: Jihočeši nakupují online potraviny méně často než domácnosti ve zbytku republiky, ale pro změnu jsou tyto nákupy větší co do počtu položek, tak i průměrné ceny nákupu. Dělají tak hlavně velké zásobovací nákupy. Ty se netýkají jen rodin s dětmi a seniorů, ale i dalších lidí, protože se tyto nákupy s příchodem teplého počasí soustředili hlavně na období před víkendem další lidé, kteří chystají, pikniky, zahradní party a grilování.

• Složení zákazníků: Online nákupy potravin se v jižních Čechách těší oblibě hlavně u seniorů (o ¼ více, než je republikový průměr) a rodin s dětmi (o 1/5 více). Naopak zaznamenáváme menší zájem ze strany tzv. singles ve věku do 35 let, kteří jsou o 15 % pod republikový průměrem.

• Vesnice vs. město: Poměrně dost nákupů vozí i na menší vesnice, což se ovšem drží republikového trendu. Košík totiž zaváží také rok a kousek nákupy do všech obcí v ČR.

• Přidali slovo: Do vyhledávače museli na základě chování uživatelů v e-shopu zařadili slovo „pikador“.