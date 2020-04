„Ceny jdou stále dolů. Na ostatních stanicích ve vnitrozemí prodáváme benzinu více než před krizí, prodej nafty se snížil asi o třicet procent s poklesem kamionové dopravy,“ uvedl.

Nízká cena láká k některým jihočeským pumpám řidiče, aby si nakoupili do zásoby. V Plané nad Lužnicí ve středu tankoval řidič Honza. „Tankuji do čtyř kanystrů, protože je teď zajímavá cena. Levné je to v uvozovkách a tady je vidět, že všichni na tom vydělávají obrovské peníze. Reakce na zahraniční trh se odráží i tady, ale vždy je to odraz toho, že rychleji se zdražuje, než zlevňuje. Když jedu kolem, tak tady vždy tankuji,“ zmínil. Natankovat do kanystrů si ve středu odpoledne přijel i Radek Brůžek. „Zásoby jako takové si nedělám, ale jezdím denně jako OSVČ s dodávkou. Beru si rezervu do dodávky, protože toto je jedna z nejlevnějších benzínek. Každý den se sem nedostanu, bydlím v Budějovicích a tak levně nikde není. Většinou si sem zajedu natankovat jednou týdně,“ poznamenal.

Prodavačka z čerpací stanice MOL na českobudějovické Dlouhé louce uvedla, že se zatím nesetkala s řidiči, kteří by tankovali více, než by potřebovali.

Ředitel GW Dieselu ze skupiny Jihotrans Radim Frank situaci sleduje, ale zákazníky, kteří by si dělali zásoby neviděl. „Lidé samozřejmě k čerpacím stanicím jezdí méně, jsou doma, nepracují. Spousta dopravců přišla o obchody. Že by si ale lidé dělali zásoby, to jsem zatím neviděl. Většina zákazníků tankuje do automobilů a myslím si, že není důvod si dělat nějaké zásoby, protože pohonných hmot je dost,“ reagoval.

A podotkl, že ceny pohonných hmot budou ještě klesat. „Zřejmě budou déle nízké, protože spotřeba nebude, i když se vrátíme k normálnímu životu. Určitě se nevrátíme k číslům před opatřeními,“ uvažoval. „Myslím si, že nějakou dobu v řádech měsíců bude nižší cena trvat, možná to budou i roky. To je těžko odhadnutelné, kam se svět pohne a co bude dál,“ zamýšlel se.