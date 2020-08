Ve společnosti Novirea, s.r.o. v průběhu třech měsíců vyvinuli, vyrobili a uvedli do provozu modulární systém dezinfekčních rámů NoVirusActive s unikátní dezinfekční látkou No19, která působí na přírodní bázi a je pro člověka zdravotně zcela bezpečná. Dezinfekce obsahuje vysoce účinnou aktivní látku, kterou využívá náš imunitní systém a téměř okamžitě zničí 99,9 procent nebezpečných virů a bakterií. Dezinfekce je zcela bezpečná pro použití na celém těle, nezanechává žádné stopy na těle ani oblečení a navíc má příjemnou svěží vůni.

Díky tomu, že se firma zabývá vývojem a výrobou ekologicky šetrných dezinfekčních a čistících prostředků již řadu let, využila svého know how a zkušeností s vývojem dezinfekce šetrné pro člověka a přírodu a dokázala přijít s certifikovaným řešením v rekordně krátkém čase (Certifikováno v EU i ČR).

Dezinfekční rámy NoVirusActvive tak již pomáhají chránit návštěvníky veřejných prostor, zaměstnance a celé firmy před šířením virové nákazy.