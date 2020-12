Provozovatelé skiareálů věří, že jim vláda poskytne náhradu za vzniklé ztráty. Matěj Kratochvíl, ředitel skiareálu Lipno vysvětlil, že rozumí nařízení vlády a samozřejmě ho budou respektovat, ačkoliv nevnímá pohyb na zdravém vzduchu jako rizikový. V areálu jsou podle jeho slov připravena bezpečnostní opatření tak, aby chránili co nejlépe klienty i zaměstnance.

„Vleky jsme spustili 18. prosince jakmile to bylo možné, jelikož se díky klimatickým podmínkám podařilo připravit přes pět kilometrů sjezdovek, a v provozu jsou nyní všechny čtyři lanovky. To, že musíme asi po týdnu areál uzavřít, je samozřejmě velkou komplikací. Věříme, že se vláda k tomuto postaví čelem, a když nám zakázala generovat tržby, bude nám kompenzovat vzniklé ztráty. Tržby generované v tomto období hradí celou řadu dalších provozních nákladů,“ vysvětlil, co znamená uzavřít skiareál po svátcích.

Luděk Sáska, ředitel skiareálu Zadov, vzkázal lidem, aby si přijeli do 26. prosince zimní sport užít. „Od 27. do 10. ledna jsme mimo provoz, jestli nebude nové nařízení. Nadšení z toho nejsme vzhledem k tomu, že funguje MHD, nákupní centra, obchody s potravinami, kde dochází k daleko větší koncentraci lidí. Navíc při sportování na lyžích dýcháte zdravý vzduch. Riziko nákazy je nulové. Děti mají prázdniny. Je to proti logice, ale nic s tím neuděláme. Musíme se s tím smířit a věřit, že po Novém roce bude lépe," řekl v den před Vánoci. Dodal, že ve skiareálu mají 60 zaměstnanců a teď je musí nechat doma.

Šárka Sásková z lyžařské školy na Zadově reagovala na nové nařízení vlády: „Byl nám umožněn provoz 18. prosince a za pět dní se dozvíme, že máme zase zavřít. Musím říci, že je to složitá situace. Podle vládního nařízení můžeme mít otevřenou lyžařskou školu do 26. prosince,“ shrnula.

Na Štědrý den i 25.12. bývá podle jejích slov provoz a zájem o lyžování slabší. „Lidé si přijdou jen symbolicky zalyžovat. Je poměrně složité zajistit provoz lyžařské školy a instruktory. Kdyby byl nyní zvýšený zájem o lyžařskou školu, tak my už stejně takhle narychlo nedokážeme sehnat dostatečný počet instruktorů,“ zamyslela se ve středu Šárka Sásková.

Ve středu před Vánoci se výuka zimního sportu uskutečnila. „Rozumíme tomu, že zdraví má přednost, ale také doufáme, že analýzy, které máme, jsou kompetentní,“ přemítá Šárka Sásková z lyžařské školy na Zadově.