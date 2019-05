V sobotu ve 14 hodin se volební místnosti uzavřely.

Jak hlasovali Jihočeši Přehled o tom, jak se hlasovalo v jednotlivých obcích, najdete v úterním vydání vašeho regionálního Deníku.

Na výsledky voleb si však budeme muset počkat do neděle do 23 hodin. Z unijní osmadvacítky si v pátek volili své europoslance ještě Irové. Britové a Nizozemci odevzdali své hlasy již ve čtvrtek. V sobotu se bude hlasovat nejen v Česku, ale také v Lotyšsku, na Maltě a na Slovensku. Zbývající státy EU nechaly hlasování na neděli.

Na webu Deníku přineseme nejenom samotné výsledky eurovoleb, ale i ohlasy politiků a dalších osobností.

Sčítání hned, výsledky až v neděli v noci

České Budějovice - Nebývale rychle začaly v sobotu po ukončení evropských voleb najíždět členové větších okrskových volebních komisí ke sčítacím místům. Zatímco na malých obcích s několika desítkami voličů se jednoduché sčítání téměř neprojevilo, u okrsků, kde mají v seznamech stovky lidí, v Českých Budějovicích občas i přes tisíc, byl rozdíl hodně znát.

Borovany - dvě komise v jednom sálu

Borovany - Zajímavostí voleb v Borovanech na Českobudějovicku bylo, že dvě komise seděly přímo naproti sobě v sále kulturního domu. Voliči pak mířili vždy na svou stranu sálu k plentám pod pódiem, než hlasovali. "Účast je taková, jakou jsme očekávali," zmínila k evropským volbám předsedkyně jedné z komisí Lenka Bartizalová a dodala, že by to podle odhadu mělo být kolem 20%.

Nadějkovští očekávali menší volební účast

Nadějkov – Městys na Táborsku zaznamenal v sobotu 25. května ve 12.40 hodin 21procentní volební účast. Předsedkyně volební komise Jaroslava Mikešová nám sdělila, že lidé chodili vhodit svůj hlas do urny rovnoměrně v pátek i v sobotu.

„Očekávala jsem menší účast,“ prozradila s tím, že posledních eurovoleb se zúčastnilo pouhých 18 procent místních.

Ačkoliv bylo v sobotu krásné téměř letní počasí, v chladné budově městského úřadu si komise přitápěla.

V Kuřimanech nepřišlo k Eurovolbám jen pět voličů

Kuřimany - Jednou z obcí, kde mají tradičně největší volební účast jsou Kuřimany na Strakonicku. Ani tentokrát nezklamaly, z 29 voličů se jich k volebním urnám dostavilo 24. "Tak za hodinu máme spočítáno a odvezeno, jsme vždy mezi prvními. Ale je to tím, že máme pár voličů, s většími obcemi se to nedá srovnávat," shodují se členové volební komise.

Přechovice - V Přechovicích na Strakonicku měli dvacet minut před 14. hodinou volební účast 35 procent. Voličů tu mají celkem sto. "K volbám chodí stále stejní lidé. Tady u nás většinou ti starší," uvedl předseda volební komise Václav Štěpánek. V obci proběhly Eurovolby v poklidu a bez problémů.

Nejstarší voličce bylo 99 let. K volbám přišla sama

Volyně - Klidné volby prožila v zázemí bývalého pivovaru volební komise ve Volyni. Pochlubit se mohou nejstarší voličkou, které je 99 let. "Paní chodí volit každý rok osobně, ani jsme za ní nemuseli, i když běžně mohou lidé zažádat a volební urnu jim přineseme až domu," popisují členové volební komise.Tuto službu ale využilo ve Volyni sedm jiných lidí.

Podle věku se prý voliči rozdělit nedají, k Eurovolbám přišly všechny věkové kategorie. Ale v sobotu kolem poledne to byli hlavně mladší lidé, kteří šli na Food Festival, který se ve Volyni také konal.

K volbám přišel i v sobotu i David Mašek z Volyně. "Chodím pravidelně, když mi to vyjde," dodal.

Když už tu Unii máme, musíme ji využít, má jasno klient léčebny

Červený Dvůr – Také do léčebny Červený Dvůr zamířily v sobotu s přenosnou urnou členky volební komise ve Chvalšinách. O volby tam projevilo zájem sedmnáct klientů.

Ve volební místnost se již tradičně proměnila místnost v přízemí, kde nechybí plenty, aby voliči mohli upravovat volební lístky v soukromí. Činilo jim pak trochu potíže vpravit velikou obálku s volebním archem do urny, ale poradili si. Někteří klienti odvolili osobně přímo ve Chvalšinách, takže v léčebně bylo hotovo během čtvrt hodiny.

Mezi voliči byl například třicetiletý David Malínský z Liberce. „Šel jsem volit, protože je to důležité. Když lidi volit nepůjdou, bude pořád všechno stejný,“ řekl. A přiznal, že ve svých 30 letech volil poprvé. „Rozhodl jsem se totiž, že nyní musím začít znova od začátku, úplně ve všem. Tady budu ještě asi dva měsíce. Jsem závislý na pervitinu už deset let, ale s přestávkami. Vždy dva roky beru a dva roky neberu. Narodil se mi však syn a opravdu už potřebuje tátu, který funguje.“

Stejně tak volby nevynechal Antonín Lopata z Plzně. Gambler, který prosázel veliké peníze. Ohledně Evropské unie má jasno. „Já volím pokaždé od roku 1989. Když jsme si to vydobyli, tak využívám každých voleb. Tyto volby jsou důležité, abychom v unii také měli své zástupce, kterým důvěřuji za Plzeňský kraj. Když už tu unii máme, tak ji musíme nějak využít. I když se mi tam ne všechno líbí, ale to asi každému. Dá se říci, že jsem příznivec unie. Kdybych si měl vybrat v referendu, zase bych zvolil EU.“

O možnosti a právu volit pacienty informoval personál léčebny. „Zájemcům jsme pak zařídili voličské průkazy,“ řekla manažerka kvality péče Olga Valvodová.

Kamenný Újezd hlásí třicetimprocentní účast

Kamenný Újezd - Oproti jiným obcím v Kamenném Újezdu byla volební komise nadšená z nadprůměrné účasti voličů. Spolurozhodovat o budoucnosti Evropské unie tu přišlo 30 procent voličů. "Účast nás překvapila, je velká. Lidé chodí hodně, přestávky jsou samozřejmě v době obědů a večeří. Ale když zase přijede autobus, je vlna voličů větší," řekl František Ondřich z volební komise. "Srovnávali jsme volební účast v minulých evropských volbách a zaznamenali jsme osmi procentní nárůst. Zájem o evropské volby u nás roste," dodala předsedkyně volební komise Karolín Stoličková.

V Lipně volili cyklisté a turisté

Lipno nad Vltavou - Dobře jsou na tom s volební účastí svých občanů také v Lipně nad Vltavou. Tam chvíli před uzavřením volební místnosti evidovali účast zhruba 24 procent. "Bylo tu odvolit 148 voličů, z toho 38 s voličskými průkazy," sdělila zapisovatelka Lucie Bravencová. V obci Lipno nad Vltavou je 457 voličů.

Protože k urně pořád přicházeli lidé, tamní komise se nenudila. "Ano, docela to uteklo," přitakala Lucie Bravencová.

V Holubově bude možná účast ve volbách poměrně vysoká

Holubov - Byť se volby do evropského parlamentu netěší v České republice přílišné popularitě, v Holubově volební účast přesáhla v sobotu dopoledne hranici 30 procent. Samotní členové komise byli z toho čísla překvapeni, “Nečekali jsme tolik procent účasti," říká Marie Svobodová, členka volební komise, “Taková účast nebyla snad ani během parlamentních voleb," dodává. Voleb se účastnili obyvatelé všech věkových kategorií. Nejstaršími voliči, kteří se voleb do evropského parlamentu zúčastnili, byl jednadevadesátiletý pan Svoboda z Holubova a pětadevadesátiletý pan Vykládek z Třísova. Jiří Fuka

Volby do Evropského parlamentu v Kovářově

Kovářov - V Kovářově odvolilo v sobotu 25. května do 11. hodiny 233 voličů z celkových 825. Z toho byl jeden prvovolič a nejstarší 86letá volička. Za další 89letou voličkou byli zástupci komise s volební urnou. "Jeden volič tu čekal hned v pátek asi tři minuty na otevření volební místnosti a dnes tu také už někteří čekali. Hned po ránu tu byl doslova nával, ale lidé chodí průběžně pořád," shodovali se členové volební komise.

V Dolním Třeboníně lidé volby nevypustili, účast je slušná

Dolní Třebonín - Vypadá to, že obyvatelé Dolního Třebonína volby do Evropského parlamentu rozhodně nepodceňují. Tamní komise se nenudí. Občané přicházejí odvolit průběžně. V sobotu před polednem tam komise okrsku číslo jedna na obecním úřadě evidovala dvacetipětiprocentní účast. Ta představuje zhruba 230 voličů z celkových 915. "To je o deset procent více než minule," konstatovali členové komise. "Ale přesto by mohla být účast lepší." I tady volby probíhají bez zádrhelů, jenom asi čtyři voliči místo občanky předložili řidičské průkazy. Děti dostávají lízátka.

V Dobřejovicích vede anketa

Hosín - V Dobřejovicích na Českobudějovicku, které patří pod Hosín, pokračovala i v sobotu anketa uspořádaná v rámci evropských voleb.

Obyvatelé se mohou vyjadřovat k tomu, jestli má obec Hosín pokračovat v úsilí získat další ústupky ze strany Správy železniční dopravní cesty. Jde o budoucí podobu železničního koridoru u Dobřejovic.

Řada obyvatel Dobřejovic přišla hlasovat jen v anketě. "Jenom ke koridoru máme 81 lidí," uvedla členka komise Eva Hartová. A její kolegyně Jana Kubešová ke stavu před jedenáctou dopolední v sobotu dodala, že tři lidé hlasovali jen v eurovolbách a 74 voličů využilo obě možnosti. Zapsaných voličů je v okrsku Dobřejovice přes 200 a tak účast vysoce předčila počáteční očekávání členů komise.

Ve volební komisi není Jiří Jäger žádným nováčkem

Chýnov - V Chýnově mají tři volební obvody. Ten největší, jenž čítá necelou tisícovku oprávněných voličů, jsme v sobotu dopoledne navštívili. Nachází se v místní městské knihovně.

Nezvyklým jevem je stáří jednoho z členů volební komise: Jiří Jäger totiž příští rok dní oslaví rovnou dvaadevadesátku. Ani jako volební komisař není žádným nováčkem: poprvé se jím stal už v květnu roku 1946.

„To byly poslední svobodné volby, pak už jsem se práce komise neúčastnil,“ dodává. Znovu se do ní zapojil až po listopadové revoluci a zůstal jí věrný. Voliči jej tak mohou potkávat už přes čtvrt století. A co se za ta léta změnilo?

„Akorát holky jsou čím dál hezčí,“ uzavírá Jiří Jäger. A dodává, že obzvlášť tehdy, když chodí sukních.

Volební účast v Písku není velká

Písek - Na Základní škole T. G. Masaryka sídlí tři písecké volební okrsky - č. 21, 22 a 23. Do každého z nich spadá kolem tisícovky voličů.

V okrsku č. 23 mělo v sobotu dopoledne odvoleno zhruba osmnáct procent voličů. V pátek přišlo kolem 150 lidí, v sobotu už se jich trousilo jen pár.

V Plavu přišli k volbám hlavně ti starší

Plav - Volby do EvropskéEUVOLBY: V Plavu přišli k volbám hlavně starší voliči. "K volbám zatím přišlo z 350 možných, 80 občanů. Chodí převážně starší. Ti jsou přece jen uvědomělejší," řekla předsedkyně plavské volební komise Veronika Koudelková. V Plavu přišli k volbám také čtyři přespolní voliči, kteří si vyřídili voličské průkazy. Přesto bylo znát, že význam Evropského parlamentu lidé nevnímají tak výrazně. Volební účast byla oproti komunálním nebo prezidentským volbám znatelně nižší.

Obce na Hradecku rekordy v účasti nelámou

Jindřichohradecko - Velmi klidný průběh voleb sledují členové komise ve volební místnosti v hasičárně v Deštné. "Do pátečního uzavření volební místnosti zde odvolilo patnáct procent voličů, v sobotu k deváté hodině ranní se počet vyšplhal na osmnáct procent, tedy tak nějak dle očekávání," uvedla předsedkyně volební komise Jitka Šváchová.

Velmi podobně na tom byli například v prvním ze dvou volebních okrsků v Lodhéřově. "K sobotní desáté hodině odevzdalo svůj hlas přes čtrnáct procent našich voličů. Větší počet jich přišel dneska ráno, čekáme ještě jednu vlnu kolem oběda," řekla předsedkyně komise Martina Štiplová. V eurovolbách před pěti lety účast v tomto okrsku nedosáhla ani 16 procent. Tehdy voliči vhodili stejný, nejvyšší počet hlasů hnutí ANO 2011 a komunistům.

K sobotní desáté hodině ranní odvolilo v Lodhéřově necelých patnáct procent voličů. Foto: Josef Böhm

V Dvořišti účast vypadala nadějně, pak se zarazila

Dolní Dvořiště - K volební urně na radnici na náměstí v Dolním Dvořišti přicházeli lidé v celkem uspokojivém počtu. "Volební účast je slabší, ale jde to," konstatovala v sobotu dopoledne předsedkyně komise Hana Tesařová. "Včera to bylo lepší, i dnes to nejprve vypadalo nadějně, ale teď se návštěvnost volební místnosti zastavila. Lidé se tu staví, když jdou nakoupit, a pak už nepřijde nikdo." Zhruba v 9.30 hodin byla ve Dvořišti volební účast kolem 12 procent.

V centru Kaplice je volební účast nic moc

Kaplice - Kolem pouhých devíti procent byla v sobotu po deváté hodině ranní volební účast v okrsku číslo 7 na kaplickém náměstí. Tento volební okresek má přitom 884 voličů. "Je to pochopitelně výrazně méně, než jindy touto dobou," přitakala předsedkyně komise Jiřina Jiskrová. "Vše se tedy odehrává v klidu. Zavítali sem i čtyři lidé s voličskými průkazy, z toho jeden člověk byl domácí."

Účast voličů v eurovolbách předčila očekávání



České Budějovice - V okrskových volebních komisích vydali víc obálek, než se předpokládalo.

Ve volební místnosti se na pátek a sobotu proměnily i některé třídy budějovického Gymnázia J. V. Jirsíka. V okrskové komisi číslo 19 je předsedou Jan Čanda. A účast voličů podle něj předčila očekávání. V pátek přišlo 22,91% voličů. "O jedno procento více, než za celé minulé evropské volby," řekl v sobotu ráno po otevření místnosti Deníku Jan Čanda. "Hodně nás to překvapilo," konstatovala jedna z členek volební komise a předseda připojil, že to bylo v okrsku 148 voličů.

Symbolických 19 lidí v okrsku číslo 19 napočetli v pátek za prvních 24 minut.

Předseda není v komisi poprvé, i když ve funkci měl premiéru. "Byl jsem jako člen v komisi už ve Lhenicích," zmínil Jan Čanda a doplnil, že z města na Prachaticku pochází a do Českých Budějovic se nedávno přestěhoval.

V budějovickém Gymnáziu J. V. Jirsíka hlasují voliči hned několika volebních okrsků. Volební zákon je i ve francouzštině. Foto: Edwin Otta

Odpoledne v pátek odvolila v gymnáziu například Eliška Březinová. "Chodím pravidelně ke všem volbám," řekla Eliška Březinová a dodala, že naložila auto, odvolila a jede na chalupu. "Já jsem měla jasnou představu," doplnila k politickému výběru a připojila, že ale nebylo úplně jednoduché najít stranu s odpovídajícím programem, která by měla reálnou šanci dostat se do Evropského parlamentu.

Dík tomu, že se volilo v gymnáziu, tak vyučující Dominika Vlnatá mohla hlasovat prakticky na pracovišti, protože blízko má i trvalé bydliště. "K volbám chodím zodpovědně, pravidelně od svých osmnácti let," řekla Dominika Vlnatá a dodala, že má stálé favority pro hlasování. "Letos nepřišly volební lístky, musím se jich domáhat v místnosti u komise. Takže nevím číslo, ale stranu vím," usmála se vzápětí na adresu menší komplikace. Podobně měl jasnou představu o politických preferencích i Václav Kuneš jiný vyučující ze školy, na které právě zkoušeli u maturit. "Vím přesně, koho budu volit," konstatoval mladý učitel.

Také ve vedlejší komisi číslo 18 měli vyšší účast než čekali. Podle člena komise Jana Pilse, který je členem komise poprvé, dorazilo přes dvě stě voličů. "Je to víc, než jsme očekávali," potvrdil předseda komise Jaroslav Hule a dodal, že v okrsku je zaregistrováno 868 voličů.

I další komise v gymnáziu - číslo 16, která hned po ránu v sobotu přijala i žádost o návštěvu jednoho voliče v Pekárenské ulici s volební urnou, měla za první den více hlasujících než minule. Její členové napočetli účast 19,5%.

V Hradci by mohlo odvolit až 25 % lidí

Jindřichův Hradec - Volební účast za první den se v Jindřichově Hradci pohybuje kolem 17 procent. To je víc, než v roce 2014 za oba volební dny dohromady.

„Trochu mě překvapilo, že v centru města se volební účast pohybuje kolem šestnácti procent a na sídlištích kolem sedmnácti procent. Obvykle to bývá naopak. Dá se s jistotou říct, že se překročí účast, která byla před pěti lety. Zároveň je ale patrné, že zájem lidí o tyto volby je nižší než v jiných případech,“ uvedl v sobotu ráno tajemník jindřichohradeckého úřadu Karel Přibyl.

Na Nežárce, největším jindřichohradeckém obvodu, odvolilo během pátku 19 procent lidí. Na Radouňce to bylo 23 %, v Dolní Radouni 19 % a na Otíně 15 %.

„Můžeme počítat, že druhý den voleb přijde tak třetina voličů oproti pátečním dvěma třetinám. Celková volební účast za naše město měla oscilovat někde kolem pětadvaceti procent. Myslím ale, že tuto hranici nepřekročíme,“ dodal tajemník.

Mladým ve Světlíku nejsou volby lhostejné

Světlík - Lidé volí své zástupce do Evropského parlamentu na příštích pět let. Ačkoliv účast ve volbách do europarlamentu bývá tradičně nízká, mladým lidem na budoucnosti záleží. Mezi ně se řadí například jeden z nejmladších voličů Světlíka na Českokrumlovsku osmnáctiletý Jakub Sojka. „Považuji volby do Evropského parlamentu za důležité,“ řekl před volební místností. Navzdory tomu ve Světlíku zájem o volby není příliš vysoký. První den se do uzavření volební místnosti ve Světlíku zúčastnilo pouze několik desítek občanů.

„Je velmi pravděpodobné, že účast bude opět mimořádně nízká, jako tomu bylo v posledních volbách do Evropského parlamentu. Lidé nemají o tyto volby zájem,“ míní Lenka Gráfková, členka volební komise. Voliči mají možnost opět hlasovat v sobotu od 8 do 14 hodin. Pavel Sojka