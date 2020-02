Jihočeská ČSSD si v sobotu 1. února 2020 zvolila nového předsedu. Delegáti krajské konference, která se konala v Českých Budějovicích, vyjádřili svou důvěru zkušenému politikovi, Václavu Valhodovi, místostarostovi Volyně, který získal 126 z 132 možných hlasů.

„Václava Valhodu považuji za zkušeného sociálně demokratického politika, ale především dobrého a čestného člověka. Přesně to nyní naše krajská organizace potřebuje – nastartovat ozdravný proces a odstřihnout se od lidí, kteří svými skandály a slovy práci svých kolegů dlouhodobě pošlapávají. Jsem přesvědčen, že Václav je zárukou uklidnění situace, a že stranu dobře připraví na podzimní krajské volby,“ uvedl k volbě místopředseda ČSSD a místostarosta Písku, Ondřej Veselý.

Jihočeská ČSSD se koncem loňského roku ocitla ve složité situaci. Tehdejší předseda, Jiří Zimola, se podílel na založení nového hnutí Změna 2020, aniž by o tom předem jednal se svými stranickými kolegy. Ti jej za tento krok následně kritizovali a spory budil i systém sestavování kandidátní listiny pro nadcházející krajské volby. Ostrá debata ve vedení jihočeské ČSSD nakonec vedla k rezignaci Jiřího Zimoly na funkci krajského předsedy a z jihočeského vedení ČSSD ho následovalo i několik dalších politiků. Jiří Zimola svůj podíl na založení Změny 2020 obhajoval tím, že měla ČSSD přinést spolupráci s dalšími nestraníky.

Obrázek: Ing. Václav Valhoda, ČSSD. Ilustrační foto.Autor: Deník / Redakce

Jihočeská ČSSD nyní vybrala novou tvář do čela krajské organizace a potvrdila jako lídra pro nadcházející krajské volby nynější hejtmanku Ivanu Stráskou.

„V jihočeské ČSSD je stále velké množství lidí, kteří se za oranžovou značku nestydí a nebojí se o přízeň občanů znovu bojovat. Máme za sebou dvanáct let vedení kraje, můžeme nabídnout obrovskou zkušenost, ale i odpovědi na nové výzvy, které před námi stojí. Chceme úspěšný a moderní kraj, který na lidi nezapomíná, budeme nadále bojovat za dostupnou lékařskou péči a dopravu pro všechny, prosazovat opatření pro udržení vody v krajině a záchranu jihočeských lesů pro příští generace, bojovat s kůrovcovou kalamitou a mnoho dalšího,“ řekl k nejbližším úkolům ČSSD Ondřej Veselý, který rovněž vítá, že krajská konference potvrdila na pozici lídra do krajských voleb dlouholetou první náměstkyni hejtmana a současnou hejtmanku Ivanu Stráskou. Ta získala 130 z 132 možných hlasů. „Ivaně Stráské z celého srdce gratuluji. Je to jedna z nejúspěšnějších českých hejtmanek, lidé ji mají rádi a já se velmi těším na další spolupráci s ní,“ říká Ondřej Veselý.

Podle volebního manažera pro krajské volby Davida Šťasného byla vybrána jména pro celou kandidátku. Prvních pět jmen za Ivanou Stráskou doplní následující tváře. Dvojkou bude Antonín Krák, krajský radní a starosta Větřní, trojkou Olga Bastlová, místostarostka Tábora, čtvrtý na kandidátce bude Miroslav Joch krajský radní a budějovický podnikatel a na pátém místě voliči najdou Petru Blížilovou zastupitelku v Jindřichově Hradci. David Šťastný zdůraznil, že na kandidátce bude i jedenáct nestraníků.