V roce 2028 se České Budějovice stanou Evropským hlavním městem kultury. Jihočeská filharmonie v této souvislosti vypsala soutěž na slavnostní fanfáru.

Jihočeská filharmonie vypsala soutěž na fanfáru pro Budějovice, které se stanou v roce 2028 Evropským hlavním městem kultury. | Foto: Deník/Markéta Trubková

Dirigenti, koncertní mistr nebo hudební redaktor Českého rozhlasu Vltava posuzují nyní skoro sedmdesát návrhů fanfár pro České Budějovice. Fanfáry mají v hudební řeči oslavit skutečnost, že byla jihočeská metropole vybrána pro rok 2028 jako Evropské hlavní město kultury společně s francouzským Bourges a makedonským Skopje.

Soutěž na fanfáru vypsala loni Jihočeská filharmonie. Podle ředitele filharmonie Otakara Svobody to ještě nikdo dříve neudělal. „Tak jsme se rozhodli, že to zkusíme,“ říká Otakar Svoboda. Předpokládala se velká účast, ale výsledný počet odevzdaných fanfár překvapil. „Bylo to i přes naše očekávání,“ zdůrazňuje Otakar Svoboda ohledně obdržených 67 skladeb.

Před porotu anonymně

Podmínkou bylo odevzdání v podobě zvukového i notového záznamu a délka nesměla přesáhnout 1,5 minuty. „Podmínka také byla, aby se to vešlo do našeho obsazení,“ doplňuje Otakar Svoboda. Nyní přijaté návrhy posuzuje porota složená z dirigentů Jana Talicha, Jana Kučery a Tomáše Netopila, hudebního redaktora Českého rozhlasu stanice Vltava Daniela Jägra a koncertního mistra Jihočeské filharmonie Martina Týmla. „Šlo to pod čísly a beze jmen,“ říká k hodnocení porotou Otakar Svoboda, aby vyzdvihl anonymitu skladeb pro porotce. A Otakar Svoboda připojuje, že z toho, co měl možnost slyšet, jsou došlé návrhy zajímavé a kvalitní.

Tři nejlepší autoři získají nejen finanční odměnu, ale vybrané fanfáry chce filharmonie také nacvičit a už letos na jaře by je mohli slyšet posluchači při veřejných vystoupeních. Navíc dostanou tři nejlepší skladatelé nabídku na napsání větší skladby vztažené ke zmíněnému roku 2028.

Větší skladby by pak chtěli v Budějovicích nacvičit a uvést postupně v sezónách 2024/2025, 2025/2026 a 2026/2027. „Máme nyní takovou rámcovou představu,“ říká Otakar Svoboda a naznačuje tím, že soutěž na „evropskou“ fanfáru je počátkem záměru, jehož přesný příští vývoj je ještě otevřený.