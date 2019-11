Z pohledu voliče zbývá do krajských voleb hodně času. Očekává se, že termín jejich konání bude stanoven podle ústavy prezidentem republiky nejdříve za půl roku. Z pohledu politických stran je ale situace docela jiná. Většinou už více či méně zahájily výběr kandidátů.

V zastupitelstvu zasedá 55 členů, a po volbách ze svého středu vyberou hejtmana a náměstky. Současná hejtmanka Ivana Stráská (ČSSD) se ale rozhodla, že už se o pozici v čele kraje ucházet nebude. „Hejtmankou už být nechci, určitě ale na kandidátce ČSSD budu,“ říká Ivana Stráská. Rozhodnutí odůvodňuje tím, že v politice už je činná dlouho. Bližší debata o přípravě na volby čeká sociální demokraty v pondělí na krajském výkonném výboru. Na okresních konferencích zatím sbírají základní nominace.

Podle stranického kolegy hejtmanky Miroslava Jocha ale rozhodnutí Ivany Stráské neznamená, že nemůže být neoficiálně hlavní tváří kandidátky, i když by nebyla na 1. místě. „Teď začínají probíhat nominace,“ doplnil k přípravě na volby u ČSSD Miroslav Joch a dodal, že kandidátka jako celek by se měla schvalovat v březnu.

V krajském zastupitelstvu je nyní sedm subjektů. Koalici, která vede kraj, tvoří ČSSD (15 mandátů), Pro jižní Čechy (5), Jihočeši 2012 (4) a KDU-ČSL (4). V opozici zůstaly ANO (12), ODS (8) a KSČM (7).

Přípravu zvolna zahajuje i hnutí ANO, které je aktuálně v krajském zastupitelstvu v opozici, podobně jako ODS či KSČM. Podle Jiřího Svobody, jenž je nyní za ANO budějovickým primátorem, se 19. října konala konference věnovaná volbám. Z oblastních sněmů mají vzejít v prosinci nominace, které do podoby kandidátky složí v lednu či únoru krajský sněm. Potvrzovat ji bude celostátní vedení. Hnutí bude muset najít nového lídra po Radce Maxové, která se stala europoslankyní. Na čele kandidátky se tak těžko znovu objeví. Kdo ji jako lídr nahradí, to ukáží příští měsíce.

Na výročních členských schůzích koncem roku padnou první nominace u komunistů. Dlouholetý krajský i budějovický zastupitel Petr Braný dodává, že výsledná jména z více než sto organizací budou předmětem jednání okresních konferencí v listopadu a v únoru krajské. „Snažíme se oslovovat i další strany,“ říká Petr Braný a jmenuje například Stranu demokratického socializmu. „Ale uvidíme, jak to proběhne,“ doplňuje Petr Braný s tím, že o své případné kandidatuře rozhodne podle doporučení, která vzejdou z okresních konferencí. „Nevylučuji, že ještě mohu být na kandidátní listině, ale byl bych rád, kdyby se našly nové osobnosti,“ usmívá se Petr Braný.

Podle všeho by do voleb měla znovu vstoupit koalice Pro jižní Čechy, která vede kraj spolu s ČSSD, Jihočechy 2012 a KDU-ČSL. Pro jižní Čechy tvoří TOP 09, STAN a HOPB. „Zatím je to tak, že máme domluvu v rámci klubu, že do voleb půjdeme společně se starosty (Starostové a nezávislí) a HOPB,“ říká Tomáš Bouzek (TOP 09), krajský zastupitel a budějovický náměstek primátora. Jedná se i o případném rozšíření uskupení s dalšími subjekty. „Určitě počítáme s tím, že současní zastupitelé za TOP 09 budou kandidovat,“ dodává Tomáš Bouzek.

Opoziční ODS podle krajského i budějovického zastupitele Martina Kuby zatím zahájila přípravy. „Zatím je to vše v diskuzi, o ničem jsem zatím nehlasovali. Probíhají jednání na oblastní úrovni, o všem teprve diskutujeme,“ říká Martin Kuba.

Deník oslovil i bývalého hejtmana za ČSSD Jiřího Zimolu, zda se do voleb chystá, případně na jaké kandidátce. Spekulovalo se totiž, že vytvoří vlastní subjekt pro volby. „Na tuto otázku nebudu odpovídat. Jsem předseda jihočeské ČSSD a sociální demokracie tvoří kandidátní listinu. Nominační konferenci máme na konci března a do té doby jsou jakékoliv spekulace bezpředmětné,“ uvedl Jiří Zimola.

Přípravy už naplno zahájilo hnutí Jihočeši 2012. Podle náměstka hejtmanky za hnutí Pavla Hrocha si hnutí umí představit pokračování současné koalice i v následujícím volebním období. "Ale bude záležet hlavně na voličích jak rozhodnou svými hlasy v krajských volbách 2020," říká Pavel Hroch s tím, že volby budou i hodnocením práce koalice.

„Tak jako jiné politické strany nebo hnutí se začali intenzivně připravovat na nadcházející volební rok, kdy se uskuteční krajské volby, nezahálí ani Jihočeši 2012. Nechceme nic ponechat náhodě a proto už jsme začali připravovat kandidátní listinu a hlavně se bavíme o zásadních problémech rozvoje kraje, které bychom chtěli prosazovat v případě, že budeme úspěšní,“ dodal Pavel Hroch.

Lidovci, čtvrtý člen koalice v čele kraje, chystají podle krajského tajemníka Šimona Hellera nominační konferenci na 14. listopadu. Tam chtějí určit čelo kandidátky. Zbytek doplní na jaře.

Ivana Kerlesová, tisková mluvčí hnutí Trikolóra, potvrdila, že i tento nováček politické scény by chtěl do zastupitelstva. „Ano, Trikolóra bude chtít kandidovat v krajských volbách do jihočeského zastupitelstva, kandidátku však začneme teprve připravovat. Konkrétní jména proto ještě nebudeme prezentovat,“ uvedla Ivana Kerlesová.

Do krajského zastupitelstva by se ráda nově dostala i Česká pirátská strana. Jednotlivá jména schvalují členové strany hlasováním. O místo na kandidátce se ale podle krajského místopředsedy Lukáše Mareše může ucházet kdokoliv i nestraník. A kdokoliv také může výběr komentovat na internetovém fóru. O kandidátce by mělo být jasno v únoru nebo březnu. První bude znám lídr. Pak se budou postupně schvalovat další jména.

Podle Adama Rözlera z tiskového odboru ministerstva vnitra předpokládaný termín voleb připadá na přelom září a října 2020. "Volby do zastupitelstev krajů vyhlašuje prezident republiky nejpozději 90 dnů před jejich konáním. Registračním úřadem je příslušný krajský úřad," naznačil Adam Rözler, kam budou strany podávat kandidátky.

Kandidátní listiny se podávají nejpozději 66 dnů přede dnem voleb do zastupitelstva kraje.

V minulých krajských volbách v roce 2016 přišla vybírat jihočeské zastupitele zhruba třetina voličů – 36,31 %. Platných hlasů bylo odevzdáno 183 064.

Klára Skálová, Edwin Otta, Martin Tröster