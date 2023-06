Přednedávnem jsme informovali o další úspěšné práci policejního psa Miníka. Povedlo se mu vypátrat muže, který hodlal ukončit svůj život. Jen o pouhé dva dny později si Miník se svým pánem připsali další bod.

Jihočeská psí hvězda Miník opět boduje. Vyčenichal celostátně hledaného muže. | Foto: Policie ČR

Miník vyčenichal celostátně hledaného muže.Zdroj: Policie ČRJak uvedla mluvčí jihočeských policistů Štěpánka Schwarzová, psovod ze skupiny Základních kynologických činností České Budějovice s Miníkem prováděli kontrolu chatové oblasti v katastru obce Jankov.

„Zkontrolovali několik objektů a při kontrole poslední chaty zamířil Miník dále do lesa. Po chvíli se ozval štěkot, kterým pes neomylně označil osobu, která se v lese pohybovala. Psovod následně zjistil, že se jedná o muže, který se do této oblasti vydal na základě doporučení svých kamarádů. To proto, že by zde měly být vltavíny,“ popsala mluvčí s tím, že muž se nelegální těžby nedopouštěl, pouze místo procházel.

Policista ale následně provedl lustraci a zjistil, že je tento muž (49 let) z Liberecka v celostátním pátrání, protože na něj byl vydán rozsudkem Okresního soudu v Jindřichově Hradci příkaz k zatčení pro přečiny související s výrobou a jiným nakládáním s drgogami.

„Na místo byli vysláni policisté z oddělení hlídkové služby, kteří hledaného muže eskortovali na obvodní oddělení Boršov nad Vltavou k provedení dalších úkonů,“ doplnila Štěpánka Schwarzová.