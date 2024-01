Představení kandidátů jihočeské Sociální demokracie pro krajské a evropské volby bylo hlavním bodem programové konference SOCDEM, které se v sobotu 13. ledna 2024 konala v areálu českobudějovické Vysoké školy technické a ekonomické. Ti s přítomnými členy a sympatizanty diskutovali nad základními tématy pro krajské volby, kam patří například dostupnost a kvalita zdravotnické péče, počty pobytových a sociálních lůžek v domovech pro seniory, obnova lesů, venkov a jeho problémy, podpora nepedagogických pracovníků ve školství a řada dalších.

Jihočeská SOCDEM jde do krajských voleb v čele s šestatřicetiletým Tomášem Polanským. | Foto: Se svolením Davida Šťastného

Jihočeské sociální demokraty povede do krajských voleb současný předseda jihočeské SOCDEM, šestatřicetiletý manažer Tomáš Polanský, ředitel destinační společnosti Českobudějovicko - Hlubocko. Dvojkou na kandidátce je náměstek hejtmana Jihočeského kraje a starosta Větřní Antonín Krák, první desítku uzavírá bývalá úspěšná hejtmanka Jihočeského kraje a milevská radní Ivana Stráská.

„Politika na krajské úrovni je o znalosti prostředí a potřeb lidí, odpovědnosti k nim a chuti řešit problémy. Dle mého soudu máme na naší krajské kandidátce optimální mix mladých dynamických lidí, kteří mají srdce a chtějí to nejlepší pro svůj kraj, a skutečně kvalitní odborníky z mnoha důležitých profesí, kteří znalosti a odpovědnost ve svém životě již mnohokrát prokázali,“ říká předseda jihočeské SOCDEM Tomáš Polanský.

Jihočeská SOCDEM postavila do krajských voleb kompletní kandidátku šedesáti osobností s věkovým průměrem 52 let, což je oproti minulým volbám výrazné omlazení. Dvacet procent kandidujících tvoří ženy a plných sedmdesát procent – celkem 42 kandidátů – má vysokoškolské vzdělání. V kampani chtějí jihočeští sociální demokraté utratit do pěti milionů korun, volebním manažerem pro kraj je hlubocký radní David Šťastný. Zástupci sociální demokracie byli ve vedení Jihočeského kraje v posledních čtyřech volebních obdobích.

Představení krajského volebního projektu se zúčastnili také předseda Sociální demokracie Michal Šmarda a místopředseda strany a lídr SOCDEM do evropských voleb Lubomír Zaorálek. Michal Šmarda považuje jihočeskou SOCDEM za jednu z nejúspěšnějších krajských organizací v ČR. „Jste úspěšnější než v jiných regionech, je za tím práce, profesionalita a pokora," dodal a zmínil také témata, s kterými uskupení do voleb půjde. "Jsou to ceny energií, potravin, narovnání inflace a růst mezd. V Jihočeském kraji je velkým tématem dostupnost zdravotní péče, doprava i podpora lokálních potravin,“ vyjmenoval předseda Sociální demokracie.

Vize pro evropské volby představil účastníkům programové konference Lubomír Zaorálek. Kandidátem SOCDEM za Jihočeský kraj do evropských voleb je jako nestraník ředitelka KHS Jihočeského kraje Kvetoslava Kotrbová.