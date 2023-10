Při slavnostním zahájení nového akademického roku byly předány první Jarlochovy ceny a jiná ocenění. Podívejte se ve fotogalerii.

Rekonstrukce Bobíku, auly Jihočeské univerzity v areálu na Branišovské ulici. | Video: Edwin Otta

V areálu Jihočeské univerzity na Branišovské ulici v Budějovicích už hodně pokročila proměna univerzitní auly zvané Bobík. Stavba začala minulý rok a hotova by měla být v roce 2024. Jak vypadá aktuálně, můžete zjistit ve fotogalerii.

Podle mluvčího Jihočeské univerzity Štěpána Kuděje je cílem projektu zásadní úprava dispozičního řešení, snížení tepelných ztrát a bezbariérová přístupnost. „Vzniknou nové prostory, například velký přednáškový sál, projektová učebna, zasedací místnosti, seminární učebny,“ doplnil Štěpán Kuděj a připojil, že objekt se má po rekonstrukci stát multifunkčním vzdělávacím, společenským a kulturním celouniverzitním centrem.

Po rekonstrukci může Bobík sloužit i zahájení školního roku. Letos se slavnostní zahájení nového akademického roku konalo na Jihočeské univerzitě 3. října 2023. Při této příležitosti předal rektor Jihočeské univerzity Bohumil Jiroušek poprvé ceny za vynikající pedagogické výsledky a popularizaci vědy.

Potřeba soudržnosti

V projevu k zástupcům akademické obce při zahájení školního roku se Bohumil Jiroušek věnoval nejen překotným událostem předchozích let, kterými jsou pandemie Covid-19, útok Ruska na Ukrajinu, vysoká inflace a kolísavé ceny energií, ale také úspěchům Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích v tomto nelehkém období. „Za úspěch uplynulých čtyř let můžeme považovat zvládnutí celospolečenské pandemické krize, kdy jsme jako univerzita dokázali držet při sobě, připravený Strategický záměr univerzity, který nasměroval univerzitu až k roku 2030, zvládnuté hodnocení dle metodiky 2017+ při mezinárodním evaluačním panelu v roce 2020, realizaci prvního zasedání Mezinárodní rady JU v roce 2022, zajištění budování a rekonstrukcí řady staveb v kampusu i mimo něj, třebaže náklady ve stavebnictví enormně vzrostly,“ zmínil ve svém projevu rektor.

Jihočeská univerzita.Zdroj: Deník/Edwin Otta

V kontextu složitého období pak zdůraznil potřebu soudržnosti všech fakult Jihočeské univerzity. „Celospolečenská situace není úplně dobrá, Evropou i Českou republikou se šíří špatná nálada, za níž vlády příliš nemohou, jakkoli by asi mohly lépe komunikovat, jako ostatně my všichni bychom měli více naslouchat druhým, nepřehánět své ego. Na druhé straně Jihočeská univerzita jako celek je v dobré kondici, připravená patřit k nejlepším zdaleka nejen v České republice, pokud budeme ochotni rozvíjet své aktivity, hledat řešení, nikoli důvody, proč by to nemělo jít, pokud nebudeme budoucímu vedení univerzity okopávat kotníky, ale budeme se snažit přispět svým dílem k jejímu zdárnému růstu, třeba i v oblasti trvale udržitelných aktivit, jež k dnešní univerzitě také nutně patří,“ vyzval Bohumil Jiroušek.

Host z Olomouce

Po Bohumilu Jirouškovi vystoupil Martin Cajthaml z Katedry filozofie a patrologie Cyrilometodějské teologické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci s přednáškou na téma Racionalita cílů a společné dobro univerzity.

Na závěr slavnostního zahájení akademického roku předal rektor Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích Bohumil Jiroušek Jarlochovu cenu za vynikající pedagogické výsledky a cenu Jany Anny Kateřiny Zátkové za popularizaci vědy. Pamětní listy a medaile nově udělovaných ocenění vytvořily zástupkyně Katedry výtvarné výchovy Pedagogické fakulty JU. Autorkou medaile Jarlochovy ceny za pedagogickou činnost je Olga Divišová a autorka grafického listu Ceny Jany Anny Kateřiny Zátkové za popularizaci vědy je Lenka Vojtová Vilhelmová, akad. mal. Zároveň s tím rektor předal také Pamětní medaile JU za dlouholetý osobní přínos k rozvoji JU.

Jarlochovu cena za vynikající pedagogické výsledky obdržely Darja Holátová, Magda Zrzavá, Cenu Jany Anny Kateřiny Zátkové za popularizaci vědy získaly Věra Suchomelová, Jan Mráz, Petr Veselý, Pamětní medaile JU v ČB za dlouholetý osobní přínos k rozvoji JU převzali z rukou Bohumila Jirouška Alena Jaklová a Tomáš Polívka.