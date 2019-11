V prvním listopadovém týdnu trvá návštěva hostů z daleké Malajsie na Jihočeské univerzitě, Jihočeská univerzita (JU) v Českých Budějovicích přivítala dne 28. října 2019 delegaci učitelů a studentů z malajsijské Multimedia University (MMU) v Melace, která přijela na desetidenní motivační pobyt na JU do 7. 11. 2019.

Podle Štěpána Kuděje, tiskového mluvčího Jihočeské univerzity, byla možnost spolupráce mezi MMU a Jihočeskou univerzitou domluvena v rámci vzdělávacího veletrhu APAIE 2019 v Kuala Lumpur, kde JU prezentovala studijní programy jednotlivých fakult a jejich výzkumné zaměření. "Vzhledem k oborům studia na MMU by spolupráce mohla být zajímavá především pro Ekonomickou, Přírodovědeckou a Pedagogickou fakultu Jihočeské univerzity," říká Štěpán Kuděj.

V průběhu léta 2019 byla s malajsijskou stranou uzavřena rámcová dohoda o spolupráci, tzv. Memorandum of Understanding, a zástupci Multimedia university projevili zájem o účast na motivačním pobytu, který Jihočeská univerzita pořádá. Na základě souhlasu vedení JU přijela v termínu 28. 10. – 7.11 2019 skupina 19 studentů, vedená děkankou Faculty of Applied Communication Dr. Ong Sue Lyn, její kolegyní Suhanou Mohd Salled a paní Gabrielou Ooi, která dlouhodobě žije a učí jazyky na Faculty of Communication univerzity MMU.

Studenti z Malajsie se v rámci pobytu na Jihočeské univerzitě seznámí s nabídkou studijních programů jednotlivých fakult, které během motivačního pobytu postupně navštíví. Fakulty připravily pestrý program, který představí zahraničním studentům možnosti studia, vědecké projekty a studentské aktivity. Hosté budou mít také možnost poznat historii a kulturu České republiky a krásy Jihočeského kraje. Kromě Českých Budějovic se podívají do České Krumlova, navštíví zámek Hluboká, město Třeboň i další zajímavá místa. Díky spolupráci JU a univerzity Johanna Keplera v Linci budou mít příležitost podívat se do sousedního Rakouska.

Studenti z Malajsie se sami aktivně zapojili do programu na JU. Pro zaměstnance a studenty JU připravili prezentace o MMU, seminář přinášející možnost seznámit se s malajsijskou kulturou a workshop malajsijského jazyka. Výše uvedené akce se konali se v prostorách Akademické knihovny JU.

Pro JU je tato spolupráce zajímavá z pohledu otevření nové možnosti pro výměnu studentů a získávání zahraničních studentů do magisterských a doktorských oborů vyučovaných v cizím jazyce. Malajsijští studenti výborně ovládají anglický jazyk, takže mohou na JU studovat programy a předměty vyučované v anglickém jazyce bez problémů.

Navázání dlouhodobé spolupráce v této rychle expandující asijské oblasti je výhodné i pro studenty JU, a to díky možnostem výjezdů do exotické destinace a široké nabídce studijních programů univerzity MMU.

Zároveň Jihočeská univerzita zve na Prezentaci malajské kultury a vernisáž výstavy fotografií, která se koná ve čtvrtek 7. 11. od 9:00 do 11:00 ve foyer rektorátu a FF JU (Branišovská 31a, České Budějovice).