Zdroj: archiv JUZ hodnocených univerzit z 93 zemí světa obsadila celkové 801.-1000. místo, čímž obhájila své umístění z předchozího roku.

V rámci českých vysokých škol se Jihočeská univerzita meziročně posunula o jednu příčku nahoru, kdy obsadila 4. místo z 18 vysokých škol z České republiky, které byly v rámci THE World University Rankings 2021 hodnoceny. „Toto skvělé umístění je pro nás dalším mezinárodním potvrzením skutečnosti, že patříme mezi skutečně ty nejlepší české vysoké školy. Těší nás o to více, že v roce 2021 si budeme připomínat třicet let od vzniku Jihočeské univerzity,“ okomentoval úspěch rektor Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích profesor Bohumil Jiroušek.

HODNOCENÍ PODLE UKAZATELŮ

Univerzity byly v žebříčku The Times Higher Education World University Rankings hodnoceny na základě 13 kalibrovaných výkonových ukazatelů porovnávajících dosažené výsledky v oblasti vzdělávání, výzkumu, transferu znalostí a internacionalizace.

Univerzitě se v posledních letech daří nejen v tomto globálním žebříčku, ale také v žebříčku regionálním (The Times Higher Education Emerging Economy University Rankings), žebříčku tzv. mladých univerzit, tedy univerzit mladších padesáti let (The Times Higher Education Young University Rankings) či některých žebříčcích oborových.

Vysokou úroveň Jihočeské univerzity potvrzují i další uznávané světové žebříčky vysokých škol. Jde například o aktuální žebříček ShanghaiRanking’s Academic Ranking of World Universities 2020“(ARWU). Jeho první část byla zveřejněna v polovině srpna tohoto roku a Jihočeská univerzita v něm obsadila sdílené 901.-1000. místo z více než 2000 hodnocených univerzit. Tím potvrdila své umístění z předchozích dvou ročníků. Velmi dobře se Jihočeské univerzitě dařilo i v některých oborových žebříčcích (Agricultural Sciences, Veterinary Sciences, Environmental Science and Engineering a Ecology). Nejlepšího umístění se Jihočeské univerzitě podařilo dosáhnout v oborovém žebříčku Ecology, ve kterém obsadila celkové 101.-150. místo a zároveň první místo v rámci hodnocených vysokých škol z České republiky.

DLOUHÝ SEZNAM ÚSPĚCHŮ

„Stejného umístění jako v žebříčku ARWU, dosáhla Jihočeská univerzita v letošním roce také v novém akademickém žebříčku Three University Missions Moscow International University Ranking (MosIUR), ve kterém obsadila 901.-1000. místo v rámci hodnocených univerzit z 97 zemí světa,“ doplnil seznam úspěchů profesor Bohumil Jiroušek.

Tento žebříček, který byl poprvé publikován teprve v roce 2017 a jehož vznik iniciovala Ruská unie rektorů (The Russian Union of Rectors), hodnotí tři klíčové oblasti – vzdělávání (45 %), výzkum (25 %) a společenský dopad činnosti univerzity (30 %). Hodnocené univerzity jsou posuzovány na základě celkem 16 kritérií, přičemž oblast vzdělávání a výzkumu pokrývají vždy čtyři kritéria, oblast společenského dopadu pak zbývajících 8 kritérií. V tomto žebříčku nejsou využívány tzv. reputační průzkumy, hodnocení je prováděno mezinárodní expertní skupinou.