České Budějovice - Představilo se všech osm fakult.

Jihočeská univerzita se představila zájemcům o studium v pátek 18. ledna 2019 Dnem otevřených dveří.



"Jedná se o jednu z největších a nejnavštěvovanějších akcí, do které se tradičně zapojuje všech osm fakult univerzity. Akce, kterou navštěvují především zájemci o studium, se konala od 9 do 15 hodin," uvdl mluvčí univerzity Štěpán Kuděj.

Vedle základních informací o studiu byl připraven i doprovodný program, který nabídl představení oborů zábavnou formou. Účastníci si tak mimo jiné prohlédli i zázemí jednotlivých fakult, laboratoře i odborná pracoviště.



Na řadě stanovišť pak byli zájemci o studium do prezentace aktivně zapojeni a mohli si na vlastní kůži vyzkoušet řadu dovedností. Po celý den jim byli na každé fakultě k dispozici nejen vyučující, ale i studenti daných oborů, kteří ochotně odpovídali na zvídavé otázky budoucích kolegů.



Na letošní Den otevřených dveří podle Štěpána Kuděje opět zavítali středoškoláci z celé České republiky.