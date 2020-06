Poté, co Jihočeská univerzita v dubnu tohoto roku získala jako jediná univerzita založená po roce 1989 nejvyšší možné hodnocení od Rady pro výzkum, vývoj a inovace při Úřadu vlády ČR (RVVI), přišla další skvělá zpráva. Ve středu 24. 6. získala nejlepší hodnocení v rámci „mladých“ VŠ z ČR i od prestižního a celosvětově uznávaného žebříčku vysokých škol The Times Higher Education (THE).

V žebříčku THE Young University Rankings, který patří do skupiny žebříčků THE World University Rankings, se přitom Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích umístila poprvé. V letošním ročníku, který byl zveřejněn 24. 6. 2020, obsadila Jihočeská univerzita celosvětově 201.-250. místo a 1. místo v rámci vysokých škol z České republiky. Z českých vysokých škol se do tohoto žebříčku dostalo celkem 5 univerzit, kromě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích to byla i Ostravská univerzita, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Západočeská univerzita v Plzni a Univerzita Hradec Králové.

„Jsem velice rád, že skvělé hodnocení Jihočeské univerzity ze strany Úřadu vlády ČR z dubna tohoto roku potvrzuje i mezinárodní klasifikace. O to víc mě těší, že se jedná právě o žebříček The Times Higher Education. Stoupající prestiž Jihočeské univerzity je tak dlouhodobě doložitelná řadou ocenění a skvělých umístění ve srovnávacích žebříčcích“, komentuje úspěch prof. PhDr. Bohumil Jiroušek, Dr., rektor Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.

Žebříček THE Young University Rankings udává pořadí nejlepších světových univerzit mladších 50 let, a to podle stejných 13 výkonových ukazatelů, jako je tomu v případě globálního žebříčku THE World University Rankings. Pouze některé vybrané ukazatele v něm mají odlišnou váhu.

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích tímto výborným umístěním v žebříčku THE Young University Rankings 2020 rozšiřuje své úspěchy v rámci skupiny žebříčků THE World University Rankings, kdy v posledním roce bodovala nejen v globálním žebříčku (801.-1000. místo), ale i v regionálním hodnocení THE Emerging Economies University Rankings (201.-250. místo) a oborových žebříčcích „Life Sciences“ (301.-400. místo) a „Clinical, pre-clinical & health“ (601.+ místo).